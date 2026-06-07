إطلالة على هرمز.. فيديو لـ"تيك توكر" يرصد زحام السفن بالمضيق

منذ صباح السبت 28 فبراير/شباط 2026 لم يغب اسم مضيق هرمز عن عناوين الأخبار، بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إثر حملة عسكرية واسعة النطاق، ليصبح هذا الممر المائي الحيوي محور اهتمام العالم، ومسرحا للتوترات العسكرية، ومحل ترقب لخطوط الملاحة والطاقة العالمية.

في خضم هذه الأجواء المشحونة، وجد مستخدمو منصات التواصل زاوية مختلفة للنظر إلى المضيق، زاوية تمزج بين الجمال الطبيعي والسخرية من تبعات الحرب. فقد نشر صانع المحتوى فادي الطريفي مقطع فيديو من محافظة مسندم العمانية المطلة على مضيق هرمز، عبر حسابه على إنستغرام، حمل عنوان: "جمال السلطنة من مسندم".

وأدرج الطريفي في الفيديو خريطة رقمية تظهر موقع غرفته على الساحل المقابل مباشرة للمضيق، ثم التقط المشهد من الشرفة قائلا: "هذا هو مضيق هرمز"، بينما تُظهر العدسة عشرات السفن المتكدسة في البحر، والتي تبدو كأنها سفن صيد.

الفيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع، وبدأ جمهور منصات التواصل يتفاعل معه بطريقة ساخرة وفكاهية، إذ علق كثيرون من أصحاب الطلبيات والشحنات العالقة في البحر على المشهد.

معتبرين أن سفنهم ربما تكون ضمن تلك النقاط الكثيفة الظاهرة في خلفية اللقطة، بينما ذهب آخرون إلى تحويل الفيديو إلى مادة للميمز (Memes) الساخرة حول تأخر الطرود والشحنات.