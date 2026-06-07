إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا، مساء أمس السبت، في مدينة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية، إثر تبادل إطلاق النار بين مسلحين، قرب مهرجان أولد ويست إند.

وقالت الشرطة -في مؤتمر صحفي- إن اثنين من المصابين في حالة حرجة، وتم نقل العديد من الضحايا إلى مرافق طبية قريبة للعلاج، في حين تتراوح أعمار المصابين بين 14 و61 عاما.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن أي مشتبه بهم، فيما وصفه جوزيف هيفرنان، نائب رئيس شرطة توليدو، بأنه تحقيق "نشط ‌‌‌‌للغاية".

تفاصيل الحادثة

وقامت السلطات بتمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم واستجواب شهود ومراجعة مقاطع فيديو ملتقطة بهواتف محمولة، فيما تشتبه الشرطة بأن شخصين على الأقل تبادلا إطلاق النار بالقرب من المهرجان.

وأفادت إدارة شرطة توليدو في منشور على منصة "إكس" بأنه تم إرسال أفراد أمن في حوالي الساعة 5:37 مساء عقب بلاغ عن إصابة شخص بطلق ناري.

ويشمل التحقيق حاليا مسرح الجريمة في منطقة شارع ديلاوير وشارع روبنوود، ويُطلب من السكان والزوار تجنب المنطقة وتوقع وجود أمني مكثف بينما يواصل الضباط بحثهم، ويعمل المحققون على تحديد الظروف المحيطة بالحادثة.

وقال نائب رئيس شرطة توليدو للصحفيين إنه يبدو أن هناك شخصين على الأقل متورطين في الحادثة وأنها "على الأرجح كانت تبادلا لإطلاق النار".

ومهرجان أولد ويست إند هو تجمع سنوي شهير للموسيقى الحية وحفلات الشوارع في حي تاريخي في مدينة توليدو.

ولا تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سجل موقع "أرشيف العنف ‌‌‌‌المسلح" 171 واقعة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام.

ويعرّف الموقع واقعة إطلاق النار الجماعي ‌‌‌‌بأنها ‌‌‌‌حادثة يُصاب فيها أربعة أشخاص على الأقل بجروح جراء إطلاق النار، باستثناء مطلق النار.

وتنتشر الأسلحة النارية بكثرة في الولايات المتحدة ويموت آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد متأثرين بجروح ناجمة عن إطلاق النار كل عام.