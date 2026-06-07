إصابات بنابلس خلال محاصرة مطلوب واعتقالات بالضفة وهدم في القدس

الضفة الغربية – أُصيب مواطنون خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بنابلس ومحاصرة أحد المطلوبين. وبينما شنّ الاحتلال اعتقالات متفرقة بمدن الضفة الغربية، أجبرت السلطات الإسرائيلية شقيقين على هدم منزلهما في بلدة الطور بالقدس، وسط تسجيل تصعيد في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وقالت مصادر طبية إن مواطنين أُصيبا خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية، قبيل ظهر اليوم الأحد، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع إصابة لطفل عمره 14 عاما بشظية رصاص حي، وقالت طواقم الإسعاف التابعة للإغاثة الطبية إنها تعاملت مع إصابة أخرى بالشظايا لشاب عمره 18 عاما إضافة إلى عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

محاصرة مطلوب

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم قبيل ظهر اليوم الأحد وحاصرت منزلا فيه وطالبت أحد سكانه بتسليم نفسه، وهددت -حسب ما نقل مواطنون- بنسف المنزل أو قصفه إذا لم يقم المطلوب بتسليم نفسه.

وقالت مصادر محلية مطلعة إن الحديث دار بداية عن محاصرة قوات خاصة إسرائيلية لمنزل في منطقة شارع المدارس وسط المخيم، وأعقب ذلك توغل 4 آليات عسكرية من جهة حاجز عورتا إلى وسط المخيم ومحاصرة أحد المنازل في المنطقة.

وذكرت المصادر أن آليات عسكرية أخرى اقتحمت المخيم من جهة شارع القدس وفرضت طوقا أمنيا في محيط المكان، مطالبة أحد المواطنين بتسليم نفسه. ومنعت المواطنين من التحرك في تلك المنطقة، وأطلق الجنود الرصاص الحي اتجاه الصحفيين.

وبينما انتشر جنود الاحتلال في منطقة السوق وسط المخيم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "وحدة دوفدوفان" تعمل منذ الصباح في مخيم بلاطة في محاولة لاعتقال مطلوب يرفض تسليم نفسه، مؤكدة أن "القوات تنادي على المطلوب للخروج وتستخدم وسائل خاصة، وتعمل بمرافقة طائرة مسيرة.

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وقبل انسحابها من المخيم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الخطيب وهو المطلوب الذي كان محاصرا، وشابا آخر يدعى سامر أبو مصطفى.

اقتحامات واعتقالات

وشهدت مدن الضفة الغربية وقراها اقتحامات متفرقة من جيش الاحتلال، تخللتها اعتقالات واقتحام لمنازل وتفتيشها، كما شهد العديد من الحواجز العسكرية إغلاقات وانتشارا لمجموعات من المستوطنين تسعى لشن هجمات على الفلسطينيين الذين يتنقلون عبر تلك الطرق.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني بلال الشوبكي بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل وتفتيشه والاعتداء عليه بالضرب.

وذكرت مصادر إعلامية أن الاحتلال اعتقل والد ووالدة الشوبكي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، ونكّل بهما. وفي الخليل أيضا اعتقل الاحتلال أحد رعاة الأغنام في مسافر يطا بجنوب المحافظة.

وفي قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وسرقة هواتف محمولة من داخلها.

كما اقتحم جيش الاحتلال قرى عزون وسلفيت شرق مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية، وجابت آلياته العسكرية أحياء فيها دون أن يُبلغ عن اعتقالات، وأغلق الاحتلال مدخل مدينة سلفيت الشمالي.

هدم وإبعاد

وفي مدينة القدس، قالت المحافظة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت الشقيقين نبيل أبو جمعة وسامي أبو جمعة على تنفيذ هدم ذاتي لبناية سكنية مكوَّنة من شقتين في بلدة الطور بمدينة القدس، تحت طائلة الغرامات المالية الباهظة وتحميلهما تكاليف الهدم.

وفي سياق آخر، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد الصحفي المقدسي سيف القواسمي عن المسجد الأقصى المبارك وأجزاء من البلدة القديمة في القدس المحتلة مدة ستة أشهر، وقضت بسجن الصحفية المقدسية الأسيرة بيان الجعبة 20 شهرا.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقرير لها إنها رصدت خلال الشهر الماضي 23 اقتحاما للأقصى من قبل المستوطنين، كما شدّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العنصرية ومنعت عددا كبيرا من المقدسيين من دخول المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا.