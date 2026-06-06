واشنطن توافق على صفقة دفاعية للكويت بنحو ملياريْ دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية -أمس الجمعة- موافقتها على صفقة محتملة لبيع الكويت منصات أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة ومعدات ذات صلة، بما يعزز قدرة الكويت على مواجهة التهديدات.

وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن "التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 1.98 مليار دولار".

وتشمل الصفقة منصات أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة من طراز "رود رنر-ميونشن" و"أنفيل-كينيتيك"، وصناديق إطلاق، وأنظمة قيادة وتحكُّم شبكية، وأبراج مراقبة بعيدة المدى، وأبراج مراقبة بحرية، وأنظمة حرب كهرومغناطيسية تعتمد على النجوم النابضة، ومراكز عمليات تكتيكية، بالإضافة إلى معدات وخدمات دعم أخرى.

وأضافت الوزارة أن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية مضادة للطائرات المسيّرة".

وتابع البيان أن الصفقة تدعم السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال تعزيز حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يُعدّ "قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

اجتماع كويتي أمريكي

والخميس الماضي، شدد وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح ونظيره الأمريكي ماركو روبيو على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، ولا سيما في المجالات السياسية والدفاعية.

جاء ذلك خلال لقائهما في واشنطن -وفق بيان للخارجية الكويتية- غداة إعلان الكويت -الأربعاء الماضي- تعرضها مجددا لاستهداف بصواريخ ومسيّرات إيرانية.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد الكويت، والتأكيد على حقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وسلامة أراضيها.

هجمات جديدة

واتهمت الكويت -الأربعاء الماضي- إيران بتنفيذ هجوم على مطار الكويت الدولي أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى، وألحق أضرارا كبيرة بمبنى الركاب الرئيسي في المطار.

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غير أن الحرس الثوري الإيراني نفى أن يكون هاجم المطار، وأعلن أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت، ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية ومحطة اتصال في جزيرة قشم.

وفي المقابل، نفى الجيش الأمريكي صحة الزعم الإيراني مؤكدا أن طائرات إيرانية مسيّرة استهدفت المطار عمدا.