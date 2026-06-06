مقتل قائد عسكري يمني بانفجار عبوة ناسفة في الحُديدة

أعلنت قوات "المقاومة الوطنية" الموالية للحكومة اليمنية اليوم السبت مقتل قائد فرقتها الأولى العميد يحيى وحيش جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكرت تلك القوات -التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح- في بيان أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب العميد وحيش في مديرية الخوخة، مما أدى إلى مقتله على الفور هو وأحد مرافقيه وإصابة اثنين آخرين من الموكب.

واتهم البيان جماعة أنصار الله (الحوثيين) بزرع العبوة الناسفة التي استهدفت موكب العميد وحيش ومرافقيه، ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق فوري على تلك الاتهامات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وقد أكد وزير الدولة في الحكومة اليمنية وليد القديمي أن العميد وحيش قُتل بانفجار عبوة ناسفة أثناء مروره في مديرية الخوخة. وقال في تدوينة على منصة "إكس" إن مواقف وحيش "ستبقى حاضرة في وجدان أبناء تهامة واليمن".

وكذلك نعت قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة اليمنية العميد وحيش قائلة عبر حسابها على منصة إكس إن "الفقيد أحد القيادات الميدانية البارزة التي سطرت مواقف مشرفة في ميادين الواجب والتضحية".

وذكرت مصادر صحفية يمنية أن العميد وحيش يُعد من أبرز القيادات العسكرية في "المقاومة التهامية"، وممن أسهموا مبكرا في تأسيس التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين.

وعلى الرغم من بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/نيسان 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.