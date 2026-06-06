غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والاحتلال يدعو سكان الشمال للملاجئ

نفذت إسرائيل -اليوم السبت- غارات وقصفا مدفعيا على بلدات بجنوب لبنان أوقعت قتلى، بينما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الشمال للتوجه إلى أماكن محصنة بعد رصد إطلاق صواريخ من جانب حزب الله، الذي تصدى بدوره لعدد من طائرات الاحتلال بصواريخ أرض-جو، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أمس الجمعة- إنه "لا اتفاق حاليا" مع لبنان لوقف إطلاق النار.

وبينما قال الدفاع المدني اللبناني إن 5 أشخاص -بينهم مسعف- قُتلوا، وجُرح آخر في غارة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة بشن إسرائيل غارات على بلدات في جنوبي لبنان، هي: طيردبا والشهابية في قضاء صور، والمروانية بصيدا، وميفدون بالنبطية.

كما ذكر مراسل الجزيرة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف عددا من البلدات في قضاءيْ بنت جبيل وحاصبيا.

ومن جانبه، قال حزب الله إنه تصدى بصواريخ أرض-جو لمسيّرات إسرائيلية من نوع "هرمس" في أجواء منطقة الزهراني، وبلدة الشرقية جنوبي البلاد، والبقاع الغربي.

وأضاف الحزب أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوبي لبنان.

إنذار مسبق

وفي السياق، أطلق الجيش الإسرائيلي -فجر السبت- إنذارا للسكان في الشمال بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان، داعيا إياهم للتوجه إلى أماكن محصنة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية -مساء الجمعة- أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة كريات شمونة وعدد من البلدات في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وذلك عقب إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الإنذارات شملت كريات شمونة ومستوطنات تل حاي ومسغاف عام والمطلة وعددًا من البلدات المجاورة، فيما طُلب من السكان التوجه إلى المناطق المحصنة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان "لم يكتمل بعد"، مشددا على أنه "من وجهة نظر إسرائيل لا يوجد حاليا اتفاق"، في ظل معارضة حزب الله للمقترحات المطروحة.

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وأضاف -خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)- أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يُصَغ بشكل كامل ولم يكتمل بعد.

لا انسحاب

ومن جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير لوزراء "الكابينت" إن المستوى السياسي مطالب بتحديد مسار المرحلة المقبلة، مؤكدا أن "الجيش مستعد أيضا لتوسيع القتال إذا تقرر ذلك".

ونقلت مصادر مطلعة عن زامير قوله -خلال الاجتماع ذاته- إنه "إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار بالشروط المقبولة لنا، فمن الأفضل أن يحدث اليوم بدلا من بعد شهر بالشروط نفسها".

ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن زامير ذكر أيضا لرؤساء السلطات المحلية أن الجيش غير عازم على الانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها في لبنان، مؤكدا بقاءه هناك لفترة طويلة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وعلى خلفية الحرب مع إيران، تشن إسرائيل -منذ 2 مارس/آذار الماضي- عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا حتى أمس الجمعة، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.