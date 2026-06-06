عراقجي لعون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس

خاطب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس اللبناني جوزيف عون داعيا إياه إلى "إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي"، وذلك ردا على اتهامات وجهها الرئيس اللبناني لطهران باستخدام بلاده ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وأكد عراقجي، في تغريدة له على منصة إكس، أن إيران ليست الطرف المسؤول عن معاناة اللبنانيين، مضيفا: "قد يظن المرء من خلال تصريحات السيد عون أن إيران هي من تحتل خُمس لبنان، وشردت ربع اللبنانيين، وتقصف البلاد يوميا".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران، لكان تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد".

وجاءت تصريحات عراقجي عقب مقابلة أجراها الرئيس اللبناني مع شبكة سي إن إن، وجّه خلالها انتقادات إلى طهران، متهما إياها باستخدام لبنان ورقة مقايضة في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، على حساب الشعب اللبناني.

"هذا بلدنا وليس بلدكم"

وأكد عون أن اللبنانيين "سئموا الحروب ويريدون العيش بسلام"، مشددا على ضرورة إنهاء دوامة الدمار المتكررة التي تضرب البلاد.

وقال: "هذا بلدنا وليس بلدكم"، في رسالة مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني، مضيفا أن الشعب اللبناني هو من يدفع ثمن مصالح إيران.

وأعلن عون التزامه بدفع مسار التفاوض مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاقات توقف الحرب المستمرة، معتبرا أن هناك فرصة تاريخية لإنهاء عقود من العداء منذ عام 1948.

وقال الرئيس اللبناني إن بلاده مستعدة بالكامل لخوض مفاوضات تنهي الحرب، موجها رسالة إلى إسرائيل مفادها أن السلام والأمن لن يتحققا بالقوة العسكرية وحدها.

في المقابل، أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفض حزبه لأي محادثات لبنانية إسرائيلية، واصفا إياها بأنها استسلام، ومؤكدا رفض أي هدنة تنتج عنها.

ورغم انتقاد عون لحزب الله، شدد على أن معالجة ملف الحزب لا يمكن أن تتم إلا عبر مؤسسات الدولة اللبنانية وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مؤكدا أن الحل النهائي لن يكون إلا عبر الدبلوماسية وطاولة المفاوضات.

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وأضاف: "يمكن لإسرائيل أن تدمر البلاد، لكنها لن تنهي حزب الله لأنه ليس هدفا ماديا، بل فكرة"، مجددا تأكيده أن المفاوضات تبقى الخيار الأفضل من الحروب.