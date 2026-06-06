بينهم امرأتان.. 7 شهداء بقصف إسرائيلي لخيمة نازحين بمدينة غزة

استُشهد 7 فلسطينيين وأُصيب أكثر من 15 آخرين، اليوم السبت، بغارة إسرائيلية على خيمة نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة، وهو استهداف جديد لأماكن إيواء المدنيين وسط استمرار الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة في غزة شادي شامية إن الغارة استهدفت خيمة للنازحين داخل ما يعرف بـ"مخيم الجوازات" غربي المدينة، موضحا أن من بين الشهداء امرأتين، وأن إصابات عدد من الجرحى وُصفت بأنها خطيرة.

وأضاف أن حالة من التوتر والغليان تسود ساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة مع استمرار وصول المصابين، في ظل تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي واستهداف خيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأوضح شامية أن الخيمة المستهدفة كانت تؤوي عددا كبيرا من النازحين وتقع وسط مخيم مكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الغارة نُفذت بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل دون أي إنذار أو تحذير سابق بالإخلاء.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هذه الغارة جاءت بعد ساعات من استهداف خيمة أخرى للنازحين في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني كان يستعد للاحتفال بزفافه في اليوم ذاته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات متكررة على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.