الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وصفارات الإنذار تدوّي في البحرين

دوّت صفارات الإنذار -فجر اليوم السبت- في كل من الكويت والبحرين، بعد أن أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيّرات إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز وشن هجمات على مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم.

وأكد مراسل الجزيرة دويّ صفارات الإنذار في الكويت، فيما أفاد الجيش الكويتي بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأشارت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات -إن سُمعت- فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وبعد دقائق من ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذها ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في جزيرة قشم ومدينة غوروك، وإسقاط 4 مسيّرات إيرانية أُطلقت باتجاه هرمز، مشيرة إلى أن هذه المسيّرات شكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية.

والأربعاء الماضي، اتهمت الكويت إيران بتنفيذ هجوم على مطار الكويت الدولي أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى وألحق أضرارا كبيرة بمبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي.

غير أن الحرس الثوري الإيراني نفى أن يكون هاجم المطار، وأعلن أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت، ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية ومحطة اتصال في جزيرة قشم.

وفي المقابل، نفى الجيش الأمريكي صحة الزعم الإيراني مؤكدا أن طائرات إيرانية مسيّرة استهدفت المطار عمدا.

وفي اليوم نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيّرات مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، في إطار ردّه على الهجمات الأمريكية.