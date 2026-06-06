البحرين تعلن إسقاط 3 صواريخ وعدد من المسيّرات الإيرانية

قالت قوة دفاع البحرين إنها تمكنّت اليوم السبت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكدة أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين" في المملكة.

وبحسب بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة".

ودعت الجميع لضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الهجوم الإيراني والإبلاغ عنها فورا.

من جهتها أدانت الخارجية السعودية "اعتداءات إيران على سيادة البحرين والكويت والتي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي"، واعتبرت أن "انتهاكات إيران تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت الرياض إن "اعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار".

بدورها أدانت ااخارجية الكويتية الهجمات وقالت: دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها البحرين والتي تجسد استخفافا واضحا بسيادة الدول ومساسا مباشرا بأمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها.

ودوت صفارات الإنذار فجر اليوم في كل من الكويت والبحرين، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية، بعد أن أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيّرات إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز وشن هجمات على مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم.