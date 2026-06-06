قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين

أدانت قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا واضحا للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم السبت، ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات الهجمات غير المبررة، داعية إلى خفض التصعيد والعمل على استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي يتخذها البلدان للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وجاء الموقف القطري بعدما دوت صفارات الإنذار فجر السبت في الكويت والبحرين، على خلفية هجمات صاروخية ومسيّرات استهدفت كلا البلدين.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، عقب تعرض مواقع إيرانية لهجمات أمريكية.

وقال الحرس الثوري، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني، إنه استهدف بصواريخ القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على ما وصفه بعدوان الجيش الأمريكي على قشم، بينما أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيّرات إيرانية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، وتنفيذ ضربات على مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، بعد تعليق مؤقت استمر ساعتين بسبب الهجمات.

وكانت الكويت اتهمت إيران، الأربعاء، بتنفيذ هجوم استهدف مطار الكويت الدولي وأسفر عن سقوط قتيل وعشرات المصابين، إضافة إلى أضرار كبيرة في مبنى الركاب الرئيسي.