سي إن إن.. إسرائيل أرسلت قوات إلى أذربيجان خلال الحرب مع إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر بأن إسرائيل نشرت سرًّا وحدات عسكرية واستخبارية نخبوية في أذربيجان خلال الحرب مع إيران، في إطار شبكة مواقع إقليمية سرية دعمت عملياتها ضد طهران، في حين نفت أذربيجان استخدام أراضيها لعمليات ضد دول أخرى.

وذكرت المصادر أن تلك القوات عملت من عدة مواقع في جنوب أذربيجان بالقرب من الحدود الشمالية لإيران، على بُعد نحو 100 كيلومتر من مدينة تبريز، التي استهدفتها إسرائيل خلال الحرب. كما نُشرت وحدات كوماندوز نفذت مهام جمع معلومات وعمليات بالطائرات المسيّرة، مما أتاح لإسرائيل موقعا متقدما لمراقبة شمال إيران.

وأوضحت "سي إن إن" أن تلك القوة في أذربيجان ضمت عشرات العناصر، من بينهم أفراد من وحدات العمليات الخاصة والقوات الجوية المحمولة والموساد.

أذربيجان تنفي

في المقابل، نفت أذربيجان استخدام أراضيها لعمليات ضد دول أخرى، واعتبرت التقارير "ادعاءات لا أساس لها".

وقال متحدث باسم السفارة الأذربيجانية في الولايات المتحدة في بيان "نرفض بشدة الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن استخدام الأراضي الأذربيجانية في عمليات ضد دول أخرى".

وسبق أن تصاعدت حدة التوتر بين إيران وجارتها أذربيجان، عقب اتهام طهران لباكو بتقديم تسهيلات عسكرية واستخبارية لإسرائيل خلال حرب الـ12 يوما على إيران في يونيو/حزيران 2025، إلا أن أذربيجان نفت هذه الاتهامات، داعية إلى حل الخلافات عبر الحوار ووفق القانون الدولي.

شبكة أوسع

ويُعد هذا الانتشار، الذي يُكشف عنه لأول مرة –وفق "سي إن إن"- جزءا من شبكة أوسع لمواقع عسكرية سرية في دول عدة، بينها العراق وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي الذي تعترف به إسرائيل دولة مستقلة.

وقد تحولت هذه المواقع من أدوار احتياطية إلى منصات عمليات واستخبارات، مما منح الجيش الإسرائيلي قدرة غير مسبوقة على الوصول إلى عمق الأراضي الإيرانية ودعم موجات متكررة من الضربات بحسب المصدر.

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كما أشارت المصادر إلى أن "أرض الصومال" وفّرت لإسرائيل موقعا إضافيا لدعم الرحلات البعيدة المدى، بينما احتفظت إسرائيل بموقعين سريين في العراق لأغراض الدعم اللوجستي وعمليات البحث والإنقاذ.