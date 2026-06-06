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سي إن إن.. إسرائيل أرسلت قوات إلى أذربيجان خلال الحرب مع إيران

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KIRYAT UNO, ISRAEL - OCTOBER 05: (ISRAEL OUT) Israeli soldiers from a Counter terrorism unit take part in a drill simulating a terrorists attack on a school in the early morning of October 5, 2011 in Kiryat Uno, Israel. The Israel Navy have recently introduced anti-terror technology including simulator called the ''Bridge'' which comprises of 20 plasma screens and will commandos, navel and marines to counter terror threats more easily. (Photo by Uriel Sinai/Getty Images)
جنود إسرائيليون يشاركون في تدريب أمني (غيتي-أرشيف)
Published On 6/6/2026
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آخر تحديث: 18:32 (توقيت مكة)

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر بأن إسرائيل نشرت سرًّا وحدات عسكرية واستخبارية نخبوية في أذربيجان خلال الحرب مع إيران، في إطار شبكة مواقع إقليمية سرية دعمت عملياتها ضد طهران، في حين نفت أذربيجان استخدام أراضيها لعمليات ضد دول أخرى.

وذكرت المصادر أن تلك القوات عملت من عدة مواقع في جنوب أذربيجان بالقرب من الحدود الشمالية لإيران، على بُعد نحو 100 كيلومتر من مدينة تبريز، التي استهدفتها إسرائيل خلال الحرب. كما نُشرت وحدات كوماندوز نفذت مهام جمع معلومات وعمليات بالطائرات المسيّرة، مما أتاح لإسرائيل موقعا متقدما لمراقبة شمال إيران.

وأوضحت "سي إن إن" أن تلك القوة في أذربيجان ضمت عشرات العناصر، من بينهم أفراد من وحدات العمليات الخاصة والقوات الجوية المحمولة والموساد.

This handout photograph released by the Azerbaijani presidential press service on July 4, 2025, shows Azerbaijani President Ilham Aliyev and Iranian President Masoud Pezeshkian shaking hands during the 17th Summit of the Economic Cooperation Organization in Khankendi, Azerbaijan. (Photo by Handout / Azerbaijani presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / AZERBAIJANI PRESIDENCY / HANDOUT / - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (يمين) والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقاء سابق (الفرنسية)

أذربيجان تنفي

في المقابل، نفت أذربيجان استخدام أراضيها لعمليات ضد دول أخرى، واعتبرت التقارير "ادعاءات لا أساس لها".

وقال متحدث باسم السفارة الأذربيجانية في الولايات المتحدة في بيان "نرفض بشدة الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن استخدام الأراضي الأذربيجانية في عمليات ضد دول أخرى".

وسبق أن تصاعدت حدة التوتر بين إيران وجارتها أذربيجان، عقب اتهام طهران لباكو بتقديم تسهيلات عسكرية واستخبارية لإسرائيل خلال حرب الـ12 يوما على إيران في يونيو/حزيران 2025، إلا أن أذربيجان نفت هذه الاتهامات، داعية إلى حل الخلافات عبر الحوار ووفق القانون الدولي.

شبكة أوسع

ويُعد هذا الانتشار، الذي يُكشف عنه لأول مرة –وفق "سي إن إن"- جزءا من شبكة أوسع لمواقع عسكرية سرية في دول عدة، بينها العراق وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي الذي تعترف به إسرائيل دولة مستقلة.

وقد تحولت هذه المواقع من أدوار احتياطية إلى منصات عمليات واستخبارات، مما منح الجيش الإسرائيلي قدرة غير مسبوقة على الوصول إلى عمق الأراضي الإيرانية ودعم موجات متكررة من الضربات بحسب المصدر.

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كما أشارت المصادر إلى أن "أرض الصومال" وفّرت لإسرائيل موقعا إضافيا لدعم الرحلات البعيدة المدى، بينما احتفظت إسرائيل بموقعين سريين في العراق لأغراض الدعم اللوجستي وعمليات البحث والإنقاذ.

المصدر: سي إن إن

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