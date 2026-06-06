تحركات بحرية وجوية صينية قرب تايوان وجزر براتاس

قالت تايوان اليوم السبت إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وأخرى للمسح نفذتا أول عملية منسقة بهدف "استفزاز" تايوان في المياه المحيطة بجزر براتاس، التي تتمتع بموقع إستراتيجي في بحر جنوب الصين.

وقال خفر السواحل التايواني في بيان اليوم: "هذه هي المرة الأولى التي نرصد فيها تنسيقا بين خفر السواحل الصيني وسفن المسح الصينية لاستفزاز تايوان".

وحسب البيان، فإن سفينة خفر السواحل الصينية بثت بيانا يقول إنها تقوم بعمليات لإنفاذ القانون ‌‌وإن "مستقبل تايوان يكمن في إعادة الوحدة الوطنية". وأرسل خفر السواحل التايواني سفنا ردا على ذلك.

وقال إن الصين تحاول ‌‌خلق "وهم ‌‌كاذب" بالسيادة على المنطقة، مضيفا: "سيادة تايوان البحرية لا تتهاون مع أي استفزاز".

وأصبحت جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان نقطة ضغط جديدة في العمليات العسكرية وشبه العسكرية التي تكثفها الصين حول تايوان في مسعى لتأكيد مطالب بكين بالسيادة على الجزيرة. وتحظى جزر براتاس، والتي تضم حديقة وطنية وتقع قرب الطرف الشمالي لبحر جنوب الصين، بحماية محدودة من خفر السواحل.

ويرى بعض خبراء الأمن أن هذه الجزر، الواقعة بين جنوب تايوان وهونغ كونغ، عرضة لهجوم الصين نظرا لبعدها أكثر من 400 كيلومتر عن تايوان.

وتعتبر بكين تايوان وجزر براتاس، وهي جزر مرجانية غير مأهولة بالسكان، جزءا من أراضيها. وترفض حكومة تايوان ما تقوله بكين، وتؤكد أن سكان الجزيرة هم وحدهم من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

تكتيكات المنطقة الرمادية

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تايوان أنها رصدت 22 طائرة عسكرية و8 سفن حربية وسفينتين رسميتين تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت حسب التوقيت.

وأضافت الوزارة أن طائرتين من الطائرات الـ22 التابعة لجيش التحرير الشعبي، دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

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وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني.

ومنذ بداية يونيو/حزيران الجاري قالت وزارة الدفاع الوطني إنها رصدت طائرات عسكرية صينية 86 مرة وسفنا 68 مرة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".