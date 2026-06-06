أخبار|كولومبيا

بيترو ينتقد دعم ترمب لليمين الكولومبي قبل جولة إعادة الانتخابات

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BOGOTA, COLOMBIA - MAY 31: President of Colombia Gustavo Petro speaks after casting his vote during the presidential election on May 31, 2026 in Bogota, Colombia. Polls point to Ivan Cepeda, candidate for the Pacto Historico party, Paloma Valencia, candidate for the Centro Democratico party, and Abelardo de la Espriella, candidate for the Salvación Nacional party, as the main contenders for this year's election in Colombia (Photo by Andres Rot/Getty Images)
بيترو اتهم الولايات المتحدة بدعم قوى مرتبطة بتهريب المخدرات (غيتي)
Published On 6/6/2026

وجّه الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد إعلان الأخير دعمه مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو دي لا إسبرييّا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بكولومبيا، معتبرا أن واشنطن تؤيد قوى مرتبطة بتهريب المخدرات.

وستُجرى جولة الإعادة في 21 يونيو/حزيران، ويتنافس فيها دي لا إسبرييّا مع المرشح اليساري إيفان سيبيدا.

epa13009545 Ivan Cepeda, the presidential candidate for the Pacto Historico party in Colombia, speaks during a press conference in Bogota, Colombia 01 June 2026. Cepeda acknowledged that, following the verifications carried out by his campaign, they have not yet found evidence of irregularities that would call into question the result of the first round of the Colombian presidential election on 31 May 2026, in which he came in second place. EPA/Carlos Ortega
المرشح اليساري في الانتخابات الكولومبية الرئاسية إيفان سيبيدا (الأوروبية)

وقال بيترو -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من قصر الرئاسة- إن "حلفاء الولايات المتحدة في كولومبيا عبارة عن منظومة تجمع بين تهريب المخدرات وعمل المليشيات شبه العسكرية، فضلا عن كونهم أبناء مرتكبي إبادة جماعية".

وجاءت تصريحات بيترو ردا على تأييد ترمب للمحامي اليميني دي لا إسبرييّا (47 عاما)، المتهم بجمع ثروته من تمثيل عناصر في مليشيات شبه عسكرية متورطة في تهريب المخدرات، إضافة إلى متهمين بالاحتيال ولاعبي كرة قدم.

وكان دي لا إسبرييّا قد اتهم بيترو بالتساهل مع متمردين يساريين متورطين في تهريب الكوكايين، متعهدا بتشديد الإجراءات ضدهم.

ويتهم بيترو وسيبيدا مليشيات مرتبطة بالدولة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق قادة اليسار خلال ذروة الصراع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وكان والد سيبيدا -العضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي- من بين أكثر من 5700 ناشط سياسي يساري قُتلوا خلال النزاع بين الدولة والمتمردين اليساريين والمليشيات اليمينية.

ويُعد دي لا إسبرييّا -القادم من خارج المؤسسة السياسية التقليدية- من مؤيدي ترمب، وقد خاض حملته الانتخابية من خلف زجاج مضاد للرصاص، متعهدا بمواجهة الجماعات المسلحة في الجو والبر والبحر.

TOPSHOT - Colombia's presidential candidate Abelardo de la Espriella, of the Salvadores de la Patria movement, gestures as he speaks to supporters behind bulletproof glass after a quick count of votes in the presidential election at the Ventana al Mundo monument in Barranquilla, Colombia, on May 31, 2026.
المرشح اليميني في الانتخابات الكولومبية أبيلاردو دي لا إسبرييّا انتقد بيترو سابقا (الفرنسية)

ويحظر الدستور الكولومبي على الرئيس تولي ولاية ثانية. ويُعدّ بيترو أول رئيس يساري في تاريخ البلاد، وقد فشلت إستراتيجيته المعروفة باسم "السلام الشامل" في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع مع الجماعات المسلحة، وفق منتقديه.

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ويقول منتقدو بيترو إن إستراتيجيته منحت الجماعات الإجرامية حرية مطلقة، مما أدى إلى تصاعد العنف وارتفاع صادرات الكوكايين إلى مستويات قياسية.

وسعى ترمب إلى التأثير في نتائج الانتخابات في عدد من دول أمريكا اللاتينية، من خلال دعم مرشحين يمينيين يتبنون خطابا متشددا تجاه الجريمة والهجرة.

وتشهد كولومبيا أسوأ موجة عنف منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" عام 2016، مع اغتيال عدد من القادة المجتمعيين والمدنيين في هجمات بسيارات مفخخة ومسيّرات، إضافة إلى مقتل مرشح رئاسي.

وبعد مرور نحو عقد على توقيع اتفاق السلام التاريخي، لا تزال مناطق في كولومبيا تحت سيطرة جماعات مسلحة معارضة تهيمن على إنتاج الكوكايين.

ماض من الخلاف

وتأتي تصريحات بيترو في سياق توتر متصاعد بينه وبين ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وبدأ الخلاف مع رفض بيترو استقبال طائرات عسكرية أمريكية تقل مهاجرين كولومبيين مرحَّلين من الولايات المتحدة، احتجاجا على طريقة معاملتهم، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات وقيود على التأشيرات.

ولاحقا، اتسع الخلاف إلى ملف مكافحة المخدرات، إذ اتهم ترمب بيترو بالسماح لعصابات المخدرات بالازدهار، وهدد بزيادة الرسوم، قبل أن تفرض واشنطن عقوبات على بيترو -في أكتوبر/تشرين الأول 2025- على خلفية مزاعم تتعلق بتجارة المخدرات.

ورفضت بوغوتا اتهامات ترمب، وقالت إن حكومة بيترو حققت معدلات قياسية في ضبط الكوكايين، وإن توسع زراعة الكوكا تباطأ سنويا منذ عام 2021.

وضع مماثل في بيرو

وفي سياق متصل، أكد المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية في بيرو روبرتو سانشيز -أمس الجمعة- أنه يرغب في إقامة علاقات "قائمة على الاحترام" مع ترمب، في بادرة انفتاح على واشنطن قبل يومين من جولة ثانية من الانتخابات يُتوقع أن تكون محتدمة.

واعتمد سانشيز -المتقارب في استطلاعات الرأي مع منافسته المحافظة كيكو فوجيموري- نبرة معتدلة عند حديثه عن ترمب، في محاولة لطمأنة الناخبين المترددين والأسواق بعد سنوات من الاضطرابات السياسية في بيرو.

epa13019183 Leftist candidate Roberto Sanchez speaks during a meeting with members of the Foreign Press Association in Peru in Lima, Peru, 05 June 2026. 'What is fair for Latin America and Peru is the immediate restoration of full relations with our sister countries in Latin America, which are currently suspended, particularly with Colombia and Mexico,' Sanchez stated. EPA/Paolo Aguilar
المرشح الرئاسي في بيرو روبرتو سانشيز أظهر انفتاحا على الولايات المتحدة (الأوروبية)

وقال سانشيز -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "حسن الجوار، والعلاقات القائمة على الاحترام بين الدول، وتعزيز الروابط السياسية والثقافية والتجارية؛ يجب أن تظل دائما أولوية".

وأضاف أن العلاقات بين بيرو والولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون استثناء".

ودعا سانشيز مرارا -خلال الأيام الأخيرة- إلى التوافق والاستقرار، متحفظا على خطط التغيير الجذري التي تثير قلق جزء من الناخبين المحافظين.

وقال في أحد المؤتمرات الصحفية إن "على كل من يرغب في الفوز وتحمُّل هذه المسؤولية أن يبقى متواضعا، وأن يتحلى بالحكمة ويدعو إلى توافق سياسي".

وشدد المرشح اليساري أيضا على استمرارية السياسة الاقتصادية، مشيرا إلى احترام استقلالية البنك المركزي والإبقاء على القواعد الاقتصادية الكلية المعمول بها منذ فترة طويلة.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين سانشيز وفوجيموري، إذ لا يفصل بينهما سوى بضع نقاط، بينما تهيمن قضايا الجريمة وانعدام الأمن على اهتمامات الناخبين.

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المصدر: الفرنسية

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