استشهاد رضيع برصاص الاحتلال وسط اقتحامات ودهم بمدن الضفة الغربية

استُشهد رضيع فلسطيني وأصيب والداه -أمس الجمعة- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في حين أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه "الجريمة"، وذلك وسط حملات دهم واقتحام وإطلاق نار نفذها الاحتلال في مدن بالضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- إن رضيعا فلسطينيا استُشهد وأصيب والداه الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت أن الرضيع سام فهد أبو هيكل (7 أشهر) قضى متأثرا بإصابته، بعدما فتحت القوات الإسرائيلية النار على المركبة التي كان هو وأبواه يستقلونها في منطقة تل رميدة.

ووفقا لوكالة الأناضول، فإن إصابة والديْ الرضيع متوسطة، إذ أُصيب الوالد في يده والوالدة في صدرها بذات الطلقة التي قتلت طفلها.

إقرار إسرائيلي

وأقر جيش الاحتلال -في بيان- بالواقعة، مدعيا أن قواته شعرت بأن "مركبة كانت تتسارع باتجاههم"، فردّ أحد الجنود بإطلاق عدة طلقات نحوها.

ونعت حركة حماس الرضيع أبو هيكل، وأشادت "بصمود عائلة الطفل وتمسكها بأرضها".

وقالت الحركة إنها تؤكد أن هذه "الجريمة" لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني أو ثباته، وأنه سيواصل الصمود ومواجهة الاحتلال.

ودعت حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية -وخاصة تلك المعنية بحقوق الأطفال– إلى اتخاذ خطوات عاجلة للضغط من أجل وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وقرية عانين غرب جنين، وبلدتيْ كفر صور جنوب طولكرم، والزاوية غرب سلفيت، بينما دهمت عددا من المنازل بقرية رافات غرب سلفيت أثناء اقتحامها، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة أبو شخيدم شمال رام الله، في حين احتجزت هذه القوات ومستوطنون عددا من الفلسطينيين شرق قرية عاطوف جنوب طوباس.

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ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال في المدن والقرى الفلسطينية.

كما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ولا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.