قتلى بهجمات إسرائيلية على لبنان وتل أبيب تعلن مقتل قائد دبابة

رغم إعلان واشنطن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار فإن التصعيد الميداني مستمر، إذ شنت تل أبيب هجمات على جنوب وشرق لبنان مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت مقتل قائد دبابة.

وفي آخر الهجمات، ذكرت مراسلة الجزيرة في لبنان أن الاحتلال شن غارات استهدفت مدينة صور وبلدات الغندورية وتولين وقلاوية، إضافة إلى بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية في الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 16 آخرين -أمس الخميس- في غارات إسرائيلية، أسفرت إحداها على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة.

وأوضحت الوزارة أن غارة على منطقة المساكن في قضاء صور أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال وسيدتان، بينما قُتل شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت بلدة معركة بالقضاء ذاته.

ووفقا للوزارة، فإن غارة على بلدة العباسية بقضاء صور أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، كما أصيب 7 أشخاص، بينهم طفلان و4 سيدات إثر غارة استهدفت بلدة عرب الجل بقضاء صيدا.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على محيط مستشفى جبل عامل في صور بأكثر من 4 صواريخ، دون الإبلاغ عن إصابات أو قتلى.

هجمات حزب الله

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من العمليات الجديدة، حيث قال إنه تصدى بالأسلحة المناسبة لمسيّرتين إسرائيليتين في أجواء النبطية وكفرملكي وأجبرهما على المغادرة.

وأشار إلى أن مقاتليه قصفوا بالمدفعية -على 3 دفعات- تجمعا للقوات الإسرائيلية في محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان، إضافة لتفجير عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية خلال محاولتها التقدم باتجاه شرق بلدة الغندورية.

وبحسب حزب الله، فإن عناصره استهدفوا بمسيرات انقضاضية موقع القوات الإسرائيلية المستحدث عند تلة العويضة في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد دبابة في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرعات السابع "ساعر ميغولان"، مشيرا إلى أن الضابط إيتان شموئيل ليمبرغ -(21 عاما) ومن بلدة مشمار هشفعا وسط إسرائيل- قُتل خلال معارك في جنوب لبنان الخميس.

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وعن تفاصيل مقتله، قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن الضابط قُتل إثر إصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع، استهدف الدبابة التي كان يقودها خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

ويعد ليمبرغ رابع قتيل يُعلَن عنه في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبمقتله ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي -منذ بدء الحرب على إيران ولبنان في 28 فبراير/شباط الماضي- إلى 28 عسكريا، إضافة إلى 1243 مصابا، وفق المعطيات الإسرائيلية.

تهديدات إسرائيلية

ووسط الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا إن اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمّعات سكنية إسرائيلية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل -في هذه المرحلة- إطلاق النار والعمليات البرية، وسيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر -بما في ذلك منطقة الشقيف- من دون عودة السكان، مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية" لحزب الله.

وادعى كاتس أن القوات الإسرائيلية لها "حرية العمل بدعم أمريكي لضرب بيروت، ردا على أي إطلاق نار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية".

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ لتنفيذ وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وفجر الخميس، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار في انتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بواشنطن.

وكشفت أن إعلان النوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني، لكن الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل -منذ 2 مارس/آذار الماضي- عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى أمس الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق بيانات رسمية.