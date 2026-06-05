نداء أممي لزيادة المساعدات إلى لبنان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستضاعف المبلغ الذي تقول إنها بحاجة إليه لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مع دخول الحرب شهرها الرابع.

وستطلق الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى 639.9 مليون دولار.

وقد تلقت بالفعل 185.9 مليون دولار حتى 31 مايو/أيار المنقضي.

وضع مروع

وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة عمران رضا "في الأشهر الثلاثة الماضية، واجه السكان المحليون في أنحاء ‌لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد الأعمال القتالية"، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى وتزايد وتيرة النزوح والأضرار ‌الجسيمة ‌التي لحقت بالبنية التحتية.

وأضاف أن الخسائر في صفوف المدنيين تثير القلق، وتتفاقم يوما بعد يوم.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل -منذ 2 مارس/آذار الماضي- عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3526 قتيلا و10 آلاف و733 مصابا حتى أمس الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق بيانات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، وتوغلت خلال العدوان الراهن إلى مسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.