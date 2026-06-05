مقتل وإصابة 8 أذربيجانيين بقصف مسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف

أعلنت أذربيجان، اليوم الجمعة، مقتل 5 من مواطنيها وإصابة 3 إثر هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفينتي شحن أجنبيتين في بحر آزوف، في حين حمّلت روسيا مسؤولية الحادث لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان "شُنت هجمات بطائرات مسيّرة ليلا على سفينتي شحن أجنبيتين، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 5 من مواطنينا وإصابة 3".

وبحسب باكو، كان على متن السفينتين اللتين لا تتبعان للدولة الأذربيجانية 25 مواطنا، ونُقل المصابون إلى مستشفى في مدينة ييسك الروسية.

ونقلا عن بيان رسمي روسي موجه إلى باكو، ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن 25 مواطنا أذربيجانيا كانوا ضمن طاقمي السفينتين غير التابعتين لأذربيجان.

وأضافت "أفاد الجانب الروسي بأن الهجوم أسفر عن مقتل 5 مواطنين أذربيجانيين وإصابة 3، ونُقل المصابون إلى مستشفى في مدينة ييسك الروسية المطلة على بحر آزوف، وتوجه موظفو السفارة إلى موقع الحادث".

وحمّل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أوكرانيا مسؤولية الهجوم، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

وقال للصحفيين في سانت بطرسبرغ "نعلم جيدا من يستخدم الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية، لمهاجمة السفن المدنية السلمية في مياه البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط". وأجاب عن سؤال لاحق، مؤكدا أنه كان يشير إلى أوكرانيا.

على الجانب الآخر، صرّح قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية روبرت بروفدي بأن مسيّرات أوكرانية "استهدفت 5 سفن كانت تبحر بشكل غير قانوني ليلة 5 يونيو (حزيران) في موانئ ماريوبول وبيرديانسك، وفي المياه الساحلية للأراضي المحتلة مؤقتا".

وأوضح أن هذه الطائرات "كانت تُستخدم لنقل الحبوب من أوكرانيا المحتلة"، دون أن يشير تحديدا في بيانه إلى ما أعلنته باكو بشأن مقتل مواطنين أذربيجانيين.