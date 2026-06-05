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عقوبات أمريكية جديدة على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو

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HAVANA, CUBA - APRIL 21: President of Cuba, Miguel Díaz-Canel talks with President of Venezuela Nicolas Maduro (not in frame) on April 21, 2018 in Havana, Cuba. Maduro is the first president to be received by the new president of the island Diaz-Canel. (Photo by Ernesto Mastrascusa/Getty Images)
العقوبات الأمريكية الجديدة شملت الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (غيتي)
Published On 5/6/2026

فرضت الولايات المتحدة -أمس الخميس- عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى جانب شخصيات من عائلة الزعيم السابق راؤول كاسترو، في خطوة ضمن تصعيد واشنطن ضغوطها على الحكومة الشيوعية في هافانا.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت ميغيل دياز كانيل (66 عاما) وأربعة أشخاص آخرين بينهم زوجته وابنها، وخمسة كيانات بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية.

كما شملت العقوبات أليخاندرو كاسترو إسبين الابن الوحيد لراؤول كاسترو، والذي شغل سابقا منصب مستشار في لجنة الدفاع والأمن القومي الكوبية، وكان حاضرا خلال لقاء راؤول كاسترو بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في هافانا عام 2016. وشملت الإجراءات أيضا أحد أحفاد راؤول كاسترو.

epa12984589 Alejandro Castro Espin, son of former Cuban President Raul Castro, attends an event in support of his father in Havana, Cuba, 22 May 2026. The Cuban government is holding a rally in support of Raul Castro, following the US Department of Justice (DOJ) unsealing, on 20 May 2026, a federal criminal indictment charging the 94-year-old Castro, alongside five other co-defendants, for his alleged role in the February 1996 shoot-down of two unarmed US civilian aircraft, and his designation as a 'fugitive from justice.' EPA/Ernesto Mastrascusa
أليخاندرو كاسترو إسبين نجل الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو (الأوروبية)

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن وجهت الولايات المتحدة تهما جنائية -في مايو/أيار الماضي- إلى راؤول كاسترو بالقتل، على خلفية مزاعم تتعلق بدوره في حادثة حصلت عام 1996، عندما أسقطت مقاتلات كوبية طائرات كانت تشغلها مجموعة من المنفيين الكوبيين.

كما تأتي بعد أشهر من تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراءاتها ضد كوبا، بما في ذلك قيود سابقة على تأشيرات دياز كانيل ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وعقوبات فُرضت الشهر الماضي على 11 مسؤولا كوبيا، بينهم وزير الاتصالات وعدد من القادة العسكريين وجهاز الاستخبارات الرئيسي في البلاد.

كما سبق أن استهدفت واشنطن مجموعة إدارة الأعمال "غايسا"، وهي تكتل اقتصادي تديره القوات المسلحة الثورية الكوبية، في إطار مساعٍ أمريكية للضغط على المؤسسات المرتبطة بالجيش الكوبي.

HAVANA, CUBA - MARCH 22: (L-R) U.S. first lady Michelle Obama, President Barack Obama, Cuban President Raul Castro, President of the Cuban National Assembly Esteban Lazo Hernandez and Cuban Vice President Miguel Diaz-Canel attend an exposition game between the Cuban national baseball team and Major League Baseball's Tampa Bay Devil Rays at the Estado Latinoamericano March 22, 2016 in Havana, Cuba. This is the first time a sittng president has visited Cuba in 88 years. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
أوباما (وسط) وبجانبه الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو خلال لقاء جمعهما في هافانا عام 2016 (غيتي)

تعامل قريب مع ملف كوبا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين -أمس الخميس- إن الولايات المتحدة تريد أن تكون كوبا "بلدا يدار بشكل جيد"، في وقت يواصل فيه الحديث عن تغيير سياسي في البلاد، بعد تعهده سابقا بتنفيذ ما وصفه بـ"استحواذ ودي" على كوبا، إذا لم تفتح قيادتها الاقتصاد أمام الاستثمارات الأمريكية وتطرد خصوم واشنطن.

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وأضاف ترمب قائلا "لدينا خطط جيدة جدا لكوبا، ويجب التخلص من النظام الحاكم فهو نظام قاسٍ وسيئ للغاية، سنهتم بملف كوبا ونتعامل معه، والشعب الكوبي يريد وجودنا ومساعدتنا بشدة"، وفق وصفه.

واعتبر أن كوبا "انهارت إلى حد ما" لكنه أردف أنه سيتعامل مع ملفها قريبا، قائلا "أريد أن أتعامل مع ملف واحد في كل مرة، وسنهتم أولا بالملف الإيراني وبعد ذلك سنتعامل مع ملف كوبا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن تفضيل ترمب هو التوصل إلى اتفاق مع القيادة الاشتراكية في كوبا، لكنه عبّر عن شكوكه في إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي مع الحكومة الحالية.

وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على كوبا منذ عقود، إلا أن إدارة ترمب صعّدت ضغوطها على هافانا في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد إطاحة هذه الإدارة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي، وفرض حصار فعلي على إمدادات الطاقة إلى كوبا، وهو ما فاقم أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، وزاد من هشاشة الاقتصاد الكوبي.

المصدر: وكالات

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