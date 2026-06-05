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عاجل | نبيه بري: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة
Published On 5/6/2026|
آخر تحديث: 14:09 (توقيت مكة)
نبيه بري: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة
رئيس البرلمان اللبناني: وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم
رئيس البرلمان اللبناني: إعلان وقف إطلاق النار تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة
بري: بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة