عاجل | نبيه بري: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة

نبيه بري: أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة

رئيس البرلمان اللبناني: وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم

رئيس البرلمان اللبناني: إعلان وقف إطلاق النار تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة

بري: بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط

التفاصيل بعد قليل..