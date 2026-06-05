بري يوافق على انسحاب حزب الله جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة.

وأكد في بيان وزعه مكتبه أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف أو هدم.

وانتقد بري أيضا إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والمعلن هذا الأسبوع، ⁠واصفا إياه بالجائر، ومشددا على أن الاتفاق تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة.

وأضاف "بدلا من هذا الاتفاق الهجين، "كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار يتضمن إنشاء "مناطق تجريبية" عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن، وسط جدل داخلي إسرائيلي بشأن الاتفاق، واستمرار التصعيد الميداني الإسرائيلي في جنوب لبنان

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا -بتوجيه من واشنطن- على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية، تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية.