"تحريض على قصف بعلبك وإشادة بأدرعي".. حكم في لبنان بسجن ناشطين 15 عاما

أصدر القضاء اللبناني حكما غيابيا بسجن ناشطيْن مناهضين لحزب الله 15 عاما، بعدما أدانتهما المحكمة العسكرية بـ"التعامل مع إسرائيل وحضها على استكمال عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المحكمة العسكرية أدانت أحمد ياسين وجمانة جبارة، وكلاهما يقيمان خارج لبنان، بتهمة "التعامل مع إسرائيل وحضها على استكمال عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان"، في محاكمة بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ووُجّهت اتهامات لياسين، وهو أستاذ جامعي مقيم في باريس، بـ"تحريض الجيش الإسرائيلي على قصف قلعة بعلبك التاريخية، عبر نشر معلومات تفيد بأن القلعة تضم مخازن أسلحة تابعة لحزب الله".

ويملك ياسين أيضا قناة على يوتيوب ينشر عبرها تعليقات سياسية ويتابعها أكثر من 140 ألف مشترك.

أما جبارة، فاتُّهمت بـ"الإشادة بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وشكره على عمليات القصف التي طالت لبنان، إضافة إلى الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل" خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2024، وفق المسؤول.

ولا تربط لبنان وإسرائيل علاقات رسمية، ويعاقب القانون اللبناني أي تواصل مع إسرائيل بالسجن. وسبق أن أوقف لبنان أشخاصا اتُّهموا بالتجسس لحساب إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب في 2 مارس/آذار الماضي، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 3500 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.