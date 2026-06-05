اليمن.. استهداف مقر إقامة عضو في مجلس القيادة الرئاسي بـ3 مسيّرات

كشف مسؤول يمني -أمس الخميس- عن استهداف مقر إقامة سالم الخنبشي -عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت– بـ3 طائرات مسيّرة.

وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام -في حسابه على منصة شركة "إكس"- إنه جرى "استهداف مقر إقامة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بثلاث مسيرات مجهولة المصدر".

وأضاف "لم يُصب الخنبشي في هذا الاستهداف الإرهابي"، دون تفاصيل.

ولم تتبن أي جهة على الفور هذا الاستهداف، كما لم يصدر تعليق من سلطات حضرموت، لكنها أعلنت -في وقت سابق الخميس عبر بيان لها- عقد اجتماع استثنائي برئاسة الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة.

وخلال الاجتماع، حث الخنبشي -حسب البيان- على مواصلة اليقظة الأمنية في المحافظة التي تقع شرقي البلاد، وتعزيز العمل الاستخباراتي الوقائي، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختلفة.

واستعادت السلطات الحكومية السيطرة على حضرموت في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد شهر من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عليها، وسط مساعٍ متواصلة لتوحيد القوى وتطبيع الحياة في المحافظة.

وتمت استعادة حضرموت بعد مواجهات خاضتها القوات الحكومية -بإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية- ضد قوات الانتقالي المنحل.

وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وذلك بعد فشله في السيطرة القسرية على المحافظات الجنوبية لفصلها عن باقي البلاد.