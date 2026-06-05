الاحتلال يقر بإصابة 3 من جنوده في لبنان ويشن غارات دامية على الجنوب

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن 3 ضباط أصيبوا في جنوب لبنان، بينهم اثنان بجروح خطيرة جراء هجوم بمسيرة واشتباك مع مقاتلي حزب الله، بينما قال الحزب إنه نفذ أكثر من 22 هجوما منذ مساء أمس على قوات الاحتلال المتوغلة في الأراضي اللبنانية.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية 32 قتيلا جراء العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة فضلا عن عشرات الجرحى.

وأفادت تقارير إخبارية أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 31 هجوما على جنوب لبنان، رغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش والذي لم تلتزم به إسرائيل منذ إعلانه.

125 قتيلا في أسبوع

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ أكثر من 650 غارة في جنوب لبنان خلال أسبوع، رغم الهدنة المعلنة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "سلاح الجو هاجم، ضمن قيادة المنطقة الشمالية، أكثر من 650 هدفا خلال الأسبوع الأخير"، زاعما أنها تابعة لـ"حزب الله".

وادعى أنه "بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، تمت تصفية أكثر من 125 مسلحا في جنوب لبنان"، علما بأن الهجمات الإسرائيلية توقع غالبا قتلى بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

هجمات حزب الله

من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 22 هجوما منذ مساء الخميس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة جنوبي لبنان، ما أسفر عن تحقيق إصابات مؤكدة.

وأصدر الحزب عددا من البيانات جاء فيها أنه استهدف اليوم الجمعة، تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات زوطر الشرقية (4 مرات) ويحمر (مرتين)، وحداثا مرة، بقذائف مدفعية وصليات صاروخية.

وأوضح أنه استهدف 5 مرات تجمعات لآليات وجنود الجيش في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصواريخ ومسيرات انقضاضية، ما أسفر عن إصابة عسكرييْن إسرائيلييْن إضافة إلى استهداف مماثل في بلدة الناقورة.

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كما قال "حزب الله" إنه استهدف آلية اتصالات إسرائيلية وآلية "نميرا" عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمسيرات من طراز "أبابيل"، مشيرا إلى أنه شوهدت النيران تشتعل فيهما.

وعن هجمات الخميس، قال الحزب إن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وفجروا عددا من العبوات الناسفة بها بعد وصولها إلى كمين معد مسبقا، ما أدى إلى "إيقاع إصابات مؤكدة".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا الخميس، 6 تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف وبلدتي القنطرة وحداثا وأطراف وادي الحجير وتلة العويضة، برشقات صاروخية ومسيرات انقضاضية.

ارتفاع الحصيلة

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان الجمعة، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس/آذار بلغت 3558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا، بعد تسجيل 32 قتيلا و137 جريحا خلال 24 ساعة.

وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.