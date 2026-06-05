الاحتلال يقتل شابا فلسطينيا ويعتقل آخرين خلال اقتحامات بالضفة

استشهد شاب فلسطيني في مدينة رام الله برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين، خلال عمليات اقتحام بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيتين مما تسبب في اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، وأسفر ذلك عن استشهاد شاب واحتراق أرض زراعية.

ووفقا للوكالة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عاما) برصاص الاحتلال الذي احتجز جثمانه.

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان- أن جنوده رصدوا عددا ممن وصفهم بـ"المخربين" الذين قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية على طريق رئيسي في قرية بيتين.

وأشار إلى أن جنوده أطلقوا النار باتجاههم مما أدى إلى مقتل أحدهم، لافتا إلى أن قواته تواصل ملاحقة آخرين.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها "تلقت بلاغا عن إصابة قرب إشارات المرور عند مستوطنة بيت إيل" المحاذية لقرية بيتين، موضحة أن مركبة إسعاف تابعة لها وصلت إلى الموقع ومُنعت من التعامل مع الإصابة.

وأضافت الجمعية -في بيان آخر- أن "جيش الاحتلال رفض تسليم طواقمها جثمان الشهيد وأمرها بالعودة".

اعتقالات واقتحامات

هذا ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام أخرى استهدفت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا وبلدات بيت أمر شمال الخليل وقَبَلان جنوب شرق نابلس وتقوع جنوب شرق بيت لحم، وفق مصادر محلية.

وفي جنين، داهم الاحتلال منزلا خلال اقتحام حي الزهرة، كما اقتحم بلدة الجديدة وقريتيْ المغير وسيريس جنوب وشرق المدينة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة حزما، شمال القدس المحتلة وآخرين في بلدة بروقين غرب سلفيت.

هجمات مستوطنين

إلى ذلك، شهدت الضفة الغربية -مساء أمس الخميس- هجمات للمستوطنين استهدفت المزارعين والرعاة في عدة مناطق، بينها قرية شقبا إذ أحرق المستوطنون عدة مركبات مما أسفر عن اندلاع حرائق، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

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وأشارت إلى أن المستوطنين هجموا على مركبات المواطنين بلدة سنجل شمال رام الله، عقب تصدي الأهالي لهم ومنعهم من سرقة أغنام أحد المزارعين في السهل الشرقي للبلدة.

وأوضحت أن المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينية بالحجارة في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت، واقتحموا منطقة حيط الميرامية في قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله وبلدتيْ دير دبوان وبرقا، كما قاموا بطرد المزارعين -شرق إذنا غرب الخليل- من أراضيهم وسرقوا أغنامهم.

ولفتت المصادر الفلسطينية إلى أن مستوطنين اقتحموا -بحماية من قوات الاحتلال- منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومنعوا ملاك بعض الأراضي من الوصول إليها.

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، ورعوا مواشيهم داخل أراضيها، بينما داهم آخرون قرية كيسان شرق بيت لحم.

وتشهد الضفة الغربية -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- تصعيدا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين خلّف استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/أيار الماضي.