أيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش

حظرت أيرلندا الجمعة دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى البلاد على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة العدل الأيرلندية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن وزير العدل الأيرلندي جيم أوكالاهان وجّه عناصر الهجرة بمنع دخول بن غفير وسموتريتش إذا حاولا دخول البلاد.

وبعدما نشر بن غفير فيديو يظهر تنكيلا بنشطاء اعتقلتهم إسرائيل أثناء مشاركتهم في "أسطول الصمود" لنقل مساعدات إلى غزة بحرا الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول المسؤولين الإسرائيليين الذين يُنظر إليهم على أنهم يحرضون على الحرب في القطاع الفلسطيني.

وأصبح بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة، وزيرا في عام 2022، بعد أن حلّ تحالفه مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بزعامة بتسلئيل سموتريتش في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية.

ويشكل بن غفير وسموتريتش معا حجر زاوية في حكومة الائتلاف اليميني التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

وقال مارتن للصحفيين خلال قمة في مونتينيغرو -اليوم الجمعة- إن سلوك الوزيرين "ليس فقط في سياق الأسطول، ولكنْ تصريحاتهما المتسقة… ترقى أساسا إلى الرغبة في إبعاد الفلسطينيين عن فلسطين".

وأضاف "في رأيي، يبرر سلوكهما فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا".

في الشهر الماضي، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها بسبب سلوكه. وكانت بريطانيا قد منعت الوزيرين من دخول أراضيها في يونيو/حزيران 2025، وحذت دول أخرى حذوها، من بينها إسبانيا وسلوفينيا.

وأيرلندا من بين أكثر الدول انتقادا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واعترفت بدولة فلسطين عام 2024.

بُعيد الاعتراف، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق سفارة إسرائيل في دبلن، منددا بـ"السياسات المتطرفة المعادية لإسرائيل" التي تنتهجها أيرلندا.