وزير الخارجية الإيراني يبحث مع خليل الحية التطورات في غزة والمنطقة

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث هاتفيا مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية آخر التطورات في المنطقة.

وبحسب الوكالة، أشاد الحية أثناء الاتصال، اليوم الخميس، بموقف فريق التفاوض الإيراني في تأكيده على الوقف الفوري للحرب على جميع الجبهات في المنطقة، كما شكر إيران على دعمها ومساندتها للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت الوكالة إن الحية استعرض آخر المستجدات في فلسطين، خاصة قطاع غزة "في ضوء استمرار العدوان والاحتلال الصهيوني وعرقلته لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد على ثبات فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني في مواصلة النضال حتى تحقيق الأهداف الوطنية لفلسطين، لا سيما وقف العدوان ورفع الاحتلال".

كما تحدث عراقجي في الاتصال عن آخر الإجراءات التي اتخذتها إيران لوقف الحرب في المنطقة، مؤكدا -حسب إرنا- استمرار سياسة طهران القائمة على المبادئ في دعم المقاومة المشروعة لشعوب المنطقة، لا سيما في فلسطين ولبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي.