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وزير الخارجية الإيراني يبحث مع خليل الحية التطورات في غزة والمنطقة

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Khalil al-Hayya, senior leader and top Hamas legislative candidate, smiles during an interview with AFP at his office in Gaza City on April 21, 2021. - Postponing elections "even for a single day" will push Palestinians "into the unknown", al-Hayya warned in an interview ahead of a long-awaited vote that is clouded with uncertainty. On May 22, Palestinians from the occupied West Bank, the Gaza Strip and east Jerusalem are scheduled to vote for the first time since 2006. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP) (Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images) Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi reacts during a meeting with Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty, in Cairo, Egypt, June 2, 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany @الفرنسية @رويترز
خليل الحية القيادي في حماس (يمين) ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (وكالات)
Published On 4/6/2026
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آخر تحديث: 20:18 (توقيت مكة)

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث هاتفيا مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية آخر التطورات في المنطقة.

وبحسب الوكالة، أشاد الحية أثناء الاتصال، اليوم الخميس، بموقف فريق التفاوض الإيراني في تأكيده على الوقف الفوري للحرب على جميع الجبهات في المنطقة، كما شكر إيران على دعمها ومساندتها للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت الوكالة إن الحية استعرض آخر المستجدات في فلسطين، خاصة قطاع غزة "في ضوء استمرار العدوان والاحتلال الصهيوني وعرقلته لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد على ثبات فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني في مواصلة النضال حتى تحقيق الأهداف الوطنية لفلسطين، لا سيما وقف العدوان ورفع الاحتلال".

كما تحدث عراقجي في الاتصال عن آخر الإجراءات التي اتخذتها إيران لوقف الحرب في المنطقة، مؤكدا -حسب إرنا- استمرار سياسة طهران القائمة على المبادئ في دعم المقاومة المشروعة لشعوب المنطقة، لا سيما في فلسطين ولبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الصحافة الإيرانية

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