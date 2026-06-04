مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية تابعة للبحرية البريطانية

أعلنت البحرية الملكية البريطانية -مساء أمس الأربعاء- مقتل3 من أفرادها إثر تحطم مروحية في الساعات الأولى من الصباح أثناء مهمة تدريبية بجنوب غربي إنجلترا.

وقال قائد البحرية الملكية الجنرال غوين جنكينز -في بيان- إنه "يشعر بحزن عميق لمشاركة نبأ وفاة ثلاثة من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن مروحية من طراز (ميرلين إم كيه 4) التابعة للبحرية الملكية، بعد تحطمها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالقرب من منطقة ساورتون في ديفون".

وأشار جنكينز إلى أنه أمر بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، على أن تعلن أي مستجدات بشأن التحقيق في الوقت المناسب. ولم تتضح بعدُ الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية.

وعادة ما يتألف طاقم مروحيات "ميرلين" -ومنها المروحية "ميرلين إم كيه 4" المنكوبة- من أربعة أفراد، ولديها القدرة على حمل ما يصل إلى 24 جنديا.

وأفاد الموقع الإلكتروني للبحرية الملكية بأن المروحية تُستخدَم بشكل رئيسي في العمليات القتالية المضادة للغواصات، بالإضافة إلى مهام البحث والإنقاذ، ونقل الشحنات، والدوريات البحرية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها أبلغت عائلات العسكريين الذين لقوا حتفهم بالحادث.

وتضم ترسانة البحرية البريطانية 25 مروحية من طراز "ميرلين إم كيه 4″، وسبق أن تعرض بعضها لحوادث في السنوات الماضية.

وفي عام 2024، سقطت إحدى هذه المروحيات في بحر المانش خلال مناورة عسكرية، مما أدى إلى مصرع أحد أفراد الطاقم، فيما أسفرت حوادث وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2000 ومارس/آذار 2004 عن إصابة 10 عسكريين.