9 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون -بينهم أطفال- في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وذكر مصدر في مستشفى الشفاء بالقطاع للجزيرة أن الضحايا سقطوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت 4 شقق سكنية بمدينة غزة.

‫وفي وقت سابق أمس الأربعاء، استشهد 4 فلسطينيين -بينهم امرأة- في قصف لقوات الاحتلال، ضمن خروق إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت مصادر أن شخصين استشهدا وجرح آخرون إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني في غارة من مسيرة على منطقة المغراقة.

إلى ذلك، أعلن مستشفى ناصر استشهاد امرأة متأثرة بجراحها الخطيرة جراء قصف إسرائيلي سابق على منطقة مواصي خان يونس.

وجاء القصف الإسرائيلي بالتزامن مع تنفيذ الاحتلال عمليات نسف واسعة داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 10 عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت شرقي المدينة، إضافة إلى عمليتيْ نسف عنيفتين في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وفق شهود عيان.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل -بدعم أمريكي- حرب إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف شهيد وحوالي 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي، قتل 936 فلسطينيا وأصاب 2903 معظمهم أطفال ونساء.