خامنئي يدعو الإيرانيين للحفاظ على وحدتهم الوطنية

دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الإيرانيين للحفاظ على وحدتهم الوطنية محذرا من "أن أعداء طهران، ⁠بعد هزيمتهم في ساحة المعركة، يسعون الآن إلى تقويض صمود الشعب ‌الإيراني وبث الفتنة في البلاد".

جاء ذلك في رسالة ⁠تليت نيابة ⁠عن المرشد الإيراني، اليوم الخميس، خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، ‌روح الله الخميني.

ودعا خامنئي في رسالته إلى الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التهديدات، مؤكدا أن "أي عمل ⁠يثير التشاؤم أو ⁠الإحباط بين الناس سيكون شكلا من أشكال المساعدة ⁠للعدو".

وقال المرشد الإيراني "إنه بعد فشل العدو في مواجهة قواتنا وتلقيه ضربة قوية في الميدان يركز الآن على حرب مركبة"، مضيفا أن تلك الحرب "ترتكز على إضعاف قدرة شعبنا على الصمود وإحداث خلل في تقديرات مسؤولينا".

وحذر خامنئي من أن أي إجراء أو تصرف يؤدي إلى إحباط المواطنين يعد شكلا من أشكال المساعدة للعدو، وقال لقد "استطعنا الإطاحة بمكائد العدو وأي بث لرؤية سلبية في أوساط الشعب تعد في إطار دعم العدوان".

وقال المرشد الإيراني إن نظام الهيمنة صنع قاعدة عسكرية إسمها إسرائيل مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها تجاه إسرائيل.، وأضاف أن نظام الهيمنة لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات تمنع إيران من التقدم.

وأسفرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما تنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.