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صفارات الإنذار تدوّي في شلومي شمال إسرائيل بعد لحظات من مغادرة نتنياهو

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FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem, March 19, 2026. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
Published On 4/6/2026
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آخر تحديث: 17:52 (توقيت مكة)

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار دوّت في شلومي بالجليل الغربي، شمالي إسرائيل، بعد وقت قصير من مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المكان.

وأضافت أنه رُصدت 3 طائرات مسيّرة لحزب الله في شلومي، مشيرة إلى أن الحدث انتهى.

وبيّنت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في شلومي 3 مرات بعد لحظات من مغادرة نتنياهو.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار فُعّلت في حنيتا بالجليل الغربي، خشية تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

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