صفارات الإنذار تدوّي في شلومي شمال إسرائيل بعد لحظات من مغادرة نتنياهو

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار دوّت في شلومي بالجليل الغربي، شمالي إسرائيل، بعد وقت قصير من مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المكان.

وأضافت أنه رُصدت 3 طائرات مسيّرة لحزب الله في شلومي، مشيرة إلى أن الحدث انتهى.

وبيّنت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في شلومي 3 مرات بعد لحظات من مغادرة نتنياهو.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار فُعّلت في حنيتا بالجليل الغربي، خشية تسلل طائرة مسيرة من لبنان.