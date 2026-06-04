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عاجل | الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار
Published On 4/6/2026|
آخر تحديث: 02:12 (توقيت مكة)
الخارجية الأمريكية:
- الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية
- إسرائيل ولبنان التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل لاتفاق شامل
- إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية
- الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان
- خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق نحو اتفاق شامل للسلام والأمن مع إسرائيل
- مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان للبلدين حصرا
- نرفض أي محاولة من أي دولة أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة
- إسرائيل ولبنان يعيدان التأكيد على خلو علاقاتهما من أي نيات عدائية متبادلة
- أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة