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عاجل | الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

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ترامب ومادورو
Published On 4/6/2026
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آخر تحديث: 02:28 (توقيت مكة)

الخارجية الأمريكية:

  • الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية
  • إسرائيل ولبنان التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل لاتفاق شامل
  • إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية
  • الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان
  • خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق نحو اتفاق شامل للسلام والأمن مع إسرائيل
  • مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان للبلدين حصرا
  • نرفض أي محاولة من أي دولة أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة
  • إسرائيل ولبنان يعيدان التأكيد على خلو علاقاتهما من أي نيات عدائية متبادلة
  • أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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