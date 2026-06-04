"ظروف مزرية" في مركز احتجاز بنيوجيرسي.. 300 مهاجر يعلنون إضراب جوع

اتهم أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة محتجزين في مركز احتجاز بولاية نيوجيرسي الأمريكية سلطات المركز بوضعهم ضمن ظروف "مزرية ولاإنسانية"، وقالوا إنهم يخوضون إضرابا عن الطعام والعمل منذ 22 مايو/أيار احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، يحتجز هؤلاء في منشأة "ديلايني هول" (Delaney Hall)، وهي مركز احتجاز للهجرة تديره شركة "جيو غروب" (GEO Group) الخاصة.

ويشكو المحتجزون من الإهمال الطبي، وانعدام النظافة، وتقديم الأطعمة الفاسدة، إضافة إلى حرمانهم من الإفراج بالكفالة، و"الإكراه" على توقيع أوراق قانونية تنتهي بترحيلهم.

وفي 2 يونيو/حزيران، رفع المدعي العام في نيوجيرسي دعوى قضائية ضد شركة "جيو غروب"، طالب فيها بالسماح لمفتشي الصحة بدخول المنشأة والتحقيق في الأوضاع داخلها. ولم تعلق الشركة بعد على هذه الاتهامات، رغم طلبات متكررة من وسائل الإعلام.

ومع استمرار الإضراب، أفاد محتجزون بأن مسؤولي المركز ردوا على تحركهم بعمليات "انتقامية"، شملت –وفق روايتهم– الضرب ورش الغاز المُدمع، ونقل بعضهم إلى مرافق احتجاز أخرى. وخارج المركز، استخدمت شرطة الهجرة (ICE) وأجهزة إنفاذ القانون المحلية القوة لتفريق المحتجين المتضامنين مع المضربين عن الطعام والعمل.

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن أوضاع الاحتجاز الخطيرة واللاإنسانية ليست مقتصرة على "ديلايني هول"، بل تتكرر في مراكز احتجاز مهاجرين أخرى في أنحاء الولايات المتحدة. وخلصت تحقيقات سابقة للمنظمة إلى أن الرعاية الصحية في عدد من هذه المراكز "غير كافية"، وأسهمت في وفيات يمكن تفاديها، في وقت أضعفت الحكومة الفدرالية آليات الرقابة، وارتفعت معدلات الوفيات في مراكز الهجرة عام 2026 إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما.

وأمام تفاقم الأوضاع وتوسيع الإدارة سياسة الاحتجاز الإلزامي، يلجأ كثير من المحتجزين إلى توقيع "اتفاقيات مغادرة طوعية" رغم امتلاكهم حقا قانونيا للبقاء في الولايات المتحدة. وسجلت محاكم الهجرة في نيويورك ونيوجيرسي ارتفاعا لحالات "المغادرة الطوعية" بأكثر من 13 ضعفا بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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ويطالب المضربون في "ديلايني هول" وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالإفراج عن الفئات الأشد ضعفا، وبينهم المرضى، وكبار السن، والحوامل، والأطفال. كما يدعون للقاء حاكم نيوجيرسي، ولمراجعة جدية لقضاياهم أمام قضاة الهجرة والمحاكم الفدرالية، ووقف الضغوط التي تمارسها السلطات لدفع المحتجزين إلى توقيع اتفاقيات "المغادرة الطوعية" أو وثائق الترحيل.

وتدعو هيومن رايتس ووتش السلطات المحلية والفدرالية إلى التحرك العاجل للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات وسوء المعاملة في "ديلايني هول"، بوصف ذلك خطوة ضرورية نحو إنهاء السياسات التعسفية في مراكز احتجاز المهاجرين في عموم الولايات المتحدة.