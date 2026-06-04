شهداء ومصابون بغزة وإسرائيل تعلن اغتيال مسؤولين كبار في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، اليوم الخميس، استهداف عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إثر غارة نُفذت الليلة الماضية شمالي القطاع، فيما استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ فجر الخميس.

وقال الجيش والشاباك في بيان مشترك "من الجو ومن البحر، قضى الجيش وجهاز الشاباك على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وبحسب البيان، أسفرت الغارة عن مقتل حسن رباح حسن لبد، الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه "نائب رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس، ويؤدي دورا مركزيا في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز".

كما ادعى البيان، مقتل كل من عاصم أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مرق.

وأفاد بأنهم "من كبار مسؤولي الجهاز، وشكلوا عناصر مؤثرة في صياغة القرارات داخله".

وذكر البيان أن جهاز الأمن العام التابع لحماس مسؤول عن تأمين كبار قادة الحركة وتنظيم الاتصالات والتنسيق بينهم، إضافة إلى جمع معلومات عن تحركات القوات الإسرائيلية بما يساعد قيادة الحركة على اتخاذ القرارات.

كما ادعى أن المستهدفين كانوا يعملون خلال الفترة الأخيرة على إعادة تأهيل قدرات الحركة، ومساندة قيادتها في تطوير أنشطة ضد إسرائيل وقواتها.

ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس على مزاعم الجيش الإسرائيلي.

شهداء ومصابون

واستشهد 11 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، بينهم نساء وأطفال، في غارات إسرائيلية متزامنة استهدفت عدة مناطق منذ فجر اليوم، بينها 4 شقق بمناطق متفرقة من مدينة غزة.

ووفق شهود عيان، أسفر قصف استهدف شقة في بناية بشارع المخابرات شمال غربي مدينة غزة عن استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم زوجان وأبناؤهما الثلاثة، فيما نجت طفلة من العائلة بعد إصابتها ونقلها إلى المستشفى.

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وفي حي تل الهوا جنوبي المدينة، استشهد زوجان وأصيب آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، إثر غارة استهدفت شقة في مبنى "الإسراء 1″، بحسب شهود عيان.

كما استشهد فلسطيني وأصيب عشرات في غارة استهدفت منزلا لعائلة مهنا، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما أفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى اندلاع حريق كبير في المنزل ومنازل مجاورة، بسبب وقوعه في منطقة مكتظة بالسكان.

وفي حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف استهدف شقة في بناية "الغول"، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وقال شهود إن الغارات تسببت في دمار واسع بالبنايات المستهدفة ومحيطها، وأثارت حالة من الذعر بين السكان بعد منتصف الليل.

وقال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيين أصيبوا في قصف من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد 947 فلسطينيا وأصيب 2935 آخرون جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تستمر تداعياتها بأشكال متعددة.