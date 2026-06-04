أخبار|أوكرانيا

زيلينسكي يوجه رسالة مفتوحة إلى بوتين لإنهاء الحرب والكرملين يرد

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FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives to attend an informal European leaders' summit in Ayia Napa, Cyprus April 23, 2026. REUTERS/Yiannis Kourtoglou/File Photo/File Photo
زيلينسكي: مستعدون لوقف إطلاق نار شامل طوال المفاوضات (رويترز)
Published On 4/6/2026
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آخر تحديث: 5/6/2026 00:23 (توقيت مكة)

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع معه وجها لوجه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل خلال المفاوضات.

وقال زيلينسكي -في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين- إن بلاده تقترح إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بينهما.

وجاء في الرسالة أن أوكرانيا ترى أن الولايات المتحدة تُركز تركيزًا كاملًا على قضية إيران، وسيكون من الخطأ الانتظار حتى تعود الحرب في أوروبا إلى صدارة اهتماماتها.

وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط توقف الأعمال العدائية.

"إعادة المدنيين"

كما عرض زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل شامل لأسرى الحرب مع روسيا، معتبرا أن ذلك قد يكون مقدمة جيدة لإنهاء الحرب.

ودعا الرئيس الأوكراني نظيره الروسي إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة المدنيين والأطفال الذين "أُخذوا خلال الحرب".

وتطرق -في رسالته- إلى خسائر الجيش الروسي البشرية، قائلا إنه تلقى -الأربعاء الماضي- تقارير تفيد بخسائر تجاوزت 30 ألف قتيل وجريح في هذا الجيش، لافتا إلى أن "هذا الرقم يتكرر شهريا، ولدينا توثيق مصور لهذه الخسائر".

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with representatives of international news agencies on the sidelines of the St. Petersburg International Economic Forum at the Constantine Palace in Saint Petersburg on June 4, 2026. (Photo by Valery SHARIFULIN / POOL / AFP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الفرنسية)

من جهته، قال الكرملين -ردا على الرسالة- إن الرئيس الأوكراني "مرحَّب به في أي وقت" للاجتماع بنظيره الروسي بوتين في موسكو.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت، مضيفا أن بوتين "لم يطلع بعد" على رسالة الرئيس الأوكراني.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة عبر الحدود بين روسيا وأوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة بينهما منذ أكثر من 4 سنوات.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين، حيث وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل تزايد الخسائر البشرية.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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