زيلينسكي يوجه رسالة مفتوحة إلى بوتين لإنهاء الحرب والكرملين يرد

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع معه وجها لوجه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل خلال المفاوضات.

وقال زيلينسكي -في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين- إن بلاده تقترح إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بينهما.

وجاء في الرسالة أن أوكرانيا ترى أن الولايات المتحدة تُركز تركيزًا كاملًا على قضية إيران، وسيكون من الخطأ الانتظار حتى تعود الحرب في أوروبا إلى صدارة اهتماماتها.

وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط توقف الأعمال العدائية.

"إعادة المدنيين"

كما عرض زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل شامل لأسرى الحرب مع روسيا، معتبرا أن ذلك قد يكون مقدمة جيدة لإنهاء الحرب.

ودعا الرئيس الأوكراني نظيره الروسي إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة المدنيين والأطفال الذين "أُخذوا خلال الحرب".

وتطرق -في رسالته- إلى خسائر الجيش الروسي البشرية، قائلا إنه تلقى -الأربعاء الماضي- تقارير تفيد بخسائر تجاوزت 30 ألف قتيل وجريح في هذا الجيش، لافتا إلى أن "هذا الرقم يتكرر شهريا، ولدينا توثيق مصور لهذه الخسائر".

من جهته، قال الكرملين -ردا على الرسالة- إن الرئيس الأوكراني "مرحَّب به في أي وقت" للاجتماع بنظيره الروسي بوتين في موسكو.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت، مضيفا أن بوتين "لم يطلع بعد" على رسالة الرئيس الأوكراني.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة عبر الحدود بين روسيا وأوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة بينهما منذ أكثر من 4 سنوات.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين، حيث وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل تزايد الخسائر البشرية.