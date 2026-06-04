زعيم كوريا الشمالية يعلن مضاعفة إنتاج المواد النووية العسكرية

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية.

وجاءت تصريحات كيم أثناء تفقده منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة، وفق وكالة الأنباء ‌المركزية الكورية الشمالية.

وتعهد بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده، كاشفا أن لدى بلاده خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القدرات النووية للدولة بشكل متسارع.

وحول ما يتعلق بمخطط تعزيز القدرات النووية، قال زعيم كوريا الشمالية إن هذا يمثل تغييرا مذهلا وناجحا يفوق الوصف، واصفا ذلك بأنه حدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير قدرات بيونغ يانغ النووية بسرعة.

وتصر كوريا الشمالية على عدم التخلي عن ترسانتها النووية وتقول إن "ذلك مسار لا رجعة فيه"، رغم الضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتَعدّ كوريا الشمالية ترسانتها النووية بمثابة درع حماية لها من أي هجوم قد تشنه عليها كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية المتمركزة هناك.

وكانت بيونغ يانغ قد انسحبت عام 1993 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية مما عرّضها للعديد من العقوبات الأممية والدولية.

والأسبوع الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت اختبارا لمنظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة، إضافة إلى منظومة أسلحة صواريخ كروز تكتيكية.

وجاءت تلك الاختبارات بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفات عدة -من بينها صاروخ باليستي– قبالة سواحلها الغربية، في أحدث اختبارات عسكرية لهذا العام، مضيفة أن الصواريخ اجتازت مسافة 80 كيلومترا تقريبا.