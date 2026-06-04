خطاط داغستاني يكتب القرآن كاملا بخط يده

في رحلة امتدت لأكثر من 35 عاما في فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، قام الخطاط سليمان أشيرلاييف من جمهورية داغستان الروسية بكتابة المصحف كاملا بخط يده، في تجربة تعد من الأعمال النادرة في المنطقة خلال العقود الأخيرة.

ويحظى سليمان، المعروف في داغستان بأعماله في زخرفة المساجد، بتقدير واسع داخل الأوساط الدينية والثقافية، كما نال تكريمات وجوائز محلية تقديرا لمسيرته الطويلة في الحفاظ على فنون الخط العربي وتطويرها.

وأكد أشيرلاييف -في مقابلة مع قناة الجزيرة- أن علاقته بالخط العربي بدأت منذ الطفولة حين جذبته أشكال الحروف للمرة الأولى، مستعيدا واحدة من أولى الذكريات التي ربطته بهذا الفن.

وقال: "أتذكر قبل دخولي المدرسة، حين كتبت اسمي لأول مرة بقلم رصاص أحمر بعد أن رأيته بخط والدي، كنت في الخامسة تقريبا، ومنذ ذلك الوقت بدأ اهتمامي الحقيقي بالخط العربي".

وعلى مدار سنوات، تنقل أشيرلاييف بين عشرات المساجد في داغستان ومناطق أخرى، حيث شارك في زخرفة أكثر من 100 مسجد، قبل أن يقرر خوض تجربة كتابة المصحف كاملا، وهو مشروع احتاج إلى تفرغ شبه كامل.

وأشار الخطاط إلى أنه خصص معظم وقته لإنجاز المصحف، موضحا أن العمل استغرق 4 أشهر و19 يوما من الكتابة اليومية المتواصلة، باستثناء أوقات الصلاة وبعض الالتزامات الضرورية داخل قريته.

التزام الخطاط بأصول الفن

ولا يربط أشيرلاييف قيمة المصاحف المكتوبة بخط اليد بعمرها أو ندرتها فقط، بل يرى أن العامل الأساسي يكمن في جودة الخط وإتقان القواعد الفنية المعتمدة في هذا المجال.

وقال إن كثيرين يعرضون عليه مصاحف قديمة لتقييمها، لكنه يعتبر أن القيمة الحقيقية ترتبط بجمال الكتابة ومدى التزام الخطاط بأصول الفن التي وضعها كبار الخطاطين عبر القرون.

واختار أشيرلاييف كتابة المصحف باستخدام خط الثلث، أحد أكثر أنواع الخط العربي تعقيدا، وهو الخط المستخدم في كتابة الزخارف والآيات على كسوة الكعبة المشرفة، وقال للجزيرة إن اختياره لهذا النوع من الخط جاء بهدف تقديم عمل يعكس ارتباط أهالي داغستان والقوقاز بالقرآن الكريم.

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وقال الخطاط الداغستاني إن هذا المشروع بالنسبة إليه لم يكن مجرد عمل فني، بل محاولة لتقديم صورة تعبر عن تقدير كلام الله من خلال فن الخط العربي.