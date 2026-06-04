حواجز وإتاوات.. مَن يعرقل امتحانات طلاب السويداء؟

أكدت السلطات السورية مواصلة مجموعات وصفتها بالخارجة عن القانون منع وعرقلة طلاب المدارس في محافظة السويداء بجنوب البلاد من الوصول إلى مراكز الامتحانات في محافظتي دمشق وريفها.

ونقلت وسائل إعلام سورية ومصدر أمني أن "مجموعات خارجة عن القانون" في مدينة السويداء تمنع الطلاب من الخروج من المدينة نحو الامتحانات، مشيرة إلى قيام هذه المجموعات بقطع الطريق المؤدي إلى دمشق، بالتزامن مع نشر رسائل ومقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى "ترهيب الأهالي وإيهامهم بأن الطريق غير آمن".

وأفاد مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام، في تصريحات لمنصة "سوريا الآن"، بأن عناصر ما يُعرف بـ"الحرس الوطني" التابع للزعيم الدرزي حكمت الهجري أقامت حواجز في مدينة شهبا وقرية أم الزيتون في الريف الشمالي للمحافظة، ومنعت الطلاب من المغادرة نحو مراكز الامتحانات.

وأوضح عزام أن نحو 1500 طالب تمكنوا من مغادرة السويداء خلال الأيام الماضية باتجاه ريف دمشق، في حين اضطر آخرون إلى سلوك طرق غير نظامية عبر ريف السويداء الغربي باتجاه محافظة درعا ثم دمشق. وأكد استنادا إلى شهادات للأهالي أن بعض الطلاب دفعوا إتاوات للسماح لهم بالمرور، بينما تمكّن آخرون من الخروج بفضل علاقات قرابة مع عناصر على الحواجز.

وقد أكدت الجهات الحكومية استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تمكّن طلاب السويداء من التقدم للامتحانات، بعد قرار وزارة التربية نقل مراكز الامتحانات إلى دمشق وريفها لدورة عام 2026.

وأكدت سانا صباح اليوم الخميس انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة عام 2026 في مختلف المحافظات السورية، حيث تقدم لها 450884 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و13141 طالبا وطالبة في شهادة الإعدادية الشرعية، موزعين على 2053 مركزا للامتحانات.

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وأوضحت الوكالة أن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو تفقد برفقة معاونه يوسف عنان، عددا من مراكز الامتحانات في زملكا وسقبا وحمورية بريف دمشق، للاطلاع على سير عملية الامتحانات في يومها الأول.

عرقلة الوصول

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مجموعات مسلحة تابعة لحكمت الهجري تعرقل وصول الطلاب إلى الحافلات المخصصة لنقلهم، وتمنعهم من مغادرة المحافظة، مما يشكّل عائقا مباشرا أمام عملية الامتحانات.

من جهته، قال محافظ السويداء مصطفى البكور، في تصريح لـ "سانا"، إن قطع الطريق ومنع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم، وما يرافق ذلك من ترويع للمدنيين، يُعد أمرا "مخالفا للقانون ولأعراف المجتمع". ودعا البكور "الشيوخ والعقلاء وأصحاب المسؤولية الاجتماعية" إلى التدخل لوقف هذه الممارسات، مشددا على أن حماية حق الطلاب في التعليم وتأمين حرية تنقلهم "واجب لا يحتمل التأجيل".

وأشار البكور إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادات الأمن الداخلي، اتخذت تدابير تشمل تأمين حافلات نقل مجانية للطلاب مع مرافقة أمنية على طول الطريق، إضافة إلى توفير مستلزمات الإقامة والخدمات الأساسية للطلاب الراغبين بالبقاء في دمشق خلال فترة الامتحانات.

لا مخاطر على الطريق

من جهته، نفى قتيبة عزام، في تصريح سابق لـ"سانا"، صحة ما يتم تداوله بشأن وجود مخاطر أمنية على طريق السويداء- دمشق، مؤكدا أن الطريق آمن والحركة عليه طبيعية، وأن الحافلات المخصصة لنقل الطلاب كانت تصل في كثير من الأحيان فارغة نتيجة منع الطلاب من الوصول إليها.

وبحسب سانا، امتدت عمليات المنع لتشمل الكوادر التربوية، حيث قامت الحواجز بإيقاف معلمين مكلفين رسميا بمراقبة الامتحانات ومنعتهم من متابعة طريقهم، مما أدى إلى إعاقة وصولهم إلى مراكز الامتحانات رغم التكليفات الرسمية.

وأثارت هذه التطورات حالة من الاستياء بين الأهالي والفعاليات الاجتماعية في المحافظة، الذين شددوا، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية، على ضرورة تحييد العملية التعليمية عن أي تجاذبات، وضمان حق الطلاب في استكمال مسارهم الدراسي دون عوائق.

ويأتي ذلك في وقت تبدأ فيه وزارة التربية امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2026، امتحانات التعليم الأساسي (4 يونيو/حزيران)، تليها امتحانات الثانوية العامة في 6 من الشهر ذاته، وسط مشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى سوريا، بينهم نحو 13.7 ألف طالب من محافظة السويداء، وفق بيانات رسمية.

وتندرج هذه التطورات ضمن ما شهدته السويداء، التي عاشت خلال العامين الماضيين توترات واشتباكات متقطعة، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يوليو/تموز 2025، في ظل مساعي الحكومة السورية لبسط السيطرة الأمنية، مقابل استمرار نشاط مجموعات مسلحة محلية.