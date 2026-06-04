عراقجي: أي هجوم على بيروت سيؤدي لاستئناف الحرب في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن أي هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت سيؤدي إلى استئناف الحرب في الشرق الأوسط "على نطاق واسع"، في وقت كثفت فيه إسرائيل اليوم الأربعاء عملياتها العسكرية ضد لبنان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عراقجي قوله أن "أي هجوم على بيروت ستكون له تداعيات خطيرة، وسيؤدي إلى استئناف الحرب على نطاق واسع "، مؤكدا أن القوات الإيرانية "على أهبة الاستعداد لضرب إسرائيل إذا هاجمت بيروت".

مفاوضات مشروطة

وربط عراقجي العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة بضمان "حقوق الشعب الإيراني وإنهاء الحرب في لبنان"، مشيرا إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في المفاوضات مع الأمريكيين، رغم استمرار تبادل الرسائل بين البلدين.

وكان عراقجي شدد، الاثنين الماضي، على أن وقف إطلاق النار القائم بين إيران والولايات المتحدة يشمل جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وجاءت تصريحاته عقب إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكتب عراقجي على منصة "إكس" أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة "يشمل بشكل لا لبس فيه جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، مضيفا أن "أي انتهاك له على جبهة واحدة يُعد انتهاكا له على جميع الجبهات"، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن تبعات أي خرق لهذا الاتفاق.

غارات إسرائيلية

ويأتي هذا التصعيد في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها على لبنان دون توقف، وأعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين الماضي، أنه أوقف هجوما وشيكا لإسرائيل على لبنان.

واليوم الأربعاء، كثفت إسرائيل غاراتها على الأراضي اللبنانية مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل في 91 هجوما على جنوب ووسط لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير لمنازل ومبان، بحسب وكالة الأناضول.

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وتستمر إسرائيل في خرقها للهدنة السارية بين لبنان وإسرائيل منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والممتدة حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، وذلك بالتزامن مع جولة مفاوضات جديدة اليوم الأربعاء بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.