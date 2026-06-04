بوتين: جربنا أسلحتنا في أوكرانيا والحرب ستتوقف بشروطنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن قوات بلاده تهاجم أوكرانيا في كل المحاور ونقاط التماس، وإنها جربت أسلحتها في هذه الحرب، مؤكدا أن كييف لا تملك ما تملكه موسكو من أسلحة.

وأضاف خلال لقاء برؤساء وكالات أنباء دولية في سان بطرسبرغ أن الجيش الأوكراني خسر 100 ألف جندي خلال الفترة الأخيرة، وهرب آلاف آخرون.

وتابع أن القوات الروسية باتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك، وعلى 85% من منطقة دونيتسك في إقليم دونباس (شرق)، و80% من منطقة زاباروجيا (جنوب شرق)، وأن حكومة كييف "تجمع الرجال من الشوارع وتلقي بهم في الجبهات، ما أضاف 40 ألف إصابة جديدة في صفوف جيشها".

وأكد بوتين أن الحكومة الأوكرانية تقوم بتعبئة نحو 60 ألف شخص عنوة كل شهر، وتحدث عن فرار 20 ألف أوكراني من ساحة القتال كل شهر مما أدى لتراجع أعداد القوات والسكان في بعض المناطق.

جنود يفرون من الحرب

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كييف سجنت ما يصل إلى 200 ألف شخص بتهمة الفرار من الخدمة بينما القوات الروسية تسيطر على ما يصل إلى 2440 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية.

واتهم بوتين من وصفهم بالممولين الغربيين بتقديم كثير من المسيَّرات لأوكرانيا، مؤكدا أن بعضها يتمكن من اختراق منظومات الدفاع الجوي الروسية التي قال إنها قوية ويجب العمل على تعزيز قوتها.

وأشار إلى أن أوكرانيا "لا تملك أي شيء مما تملكه روسيا"، قائلا إن كييف تمتلك عناصر الدفاع الجوي كصواريخ باتريوت التي تعاني نقصا حادا فيها، لكنها لا تمتلك منظومة كاملة كالتي تملكها روسيا من صواريخ كروز أو الصواريخ الموجهة.

كما أشار إلى أن أوكرانيا لا تمتلك صناعة عسكرية خاصة كتلك التي تساعد روسيا على تحقيق النجاح، مجددا استعداده لإجراء مشاورات فنية مع كييف.

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وقال بوتين إن روسيا كانت تختبر صواريخ قديمة في هذه المعركة، لكنها لم تختبر صاروخ "أوريشينك" فرط الصوتي أبدا، مضيفا "كنا نضرب أماكن محددة لنرى النتيجة".

وأضاف "في لوغانسك على سبيل المثال، عندما أرسلنا مسيرات استكشافية لمراقبة نتائج هذه الضربات وجدنا أن الأراضي كانت مفتوحة تماما، وبالتالي قررنا استخدام أوريشينك بكامل قدراته في مناطق أخرى".

إنهاء الصراع

وبشأن تسوية محتملة، قال الرئيس الروسي إن بلاده لم تحصل على إجابات لبعض الأسئلة التي طرحتها خلال النقاشات التي جرت برعاية الولايات المتحدة، وإنها مستعدة لإنهاء الصراع بشكل طبيعي إذا قبلت أوكرانيا ببعض الأمور، دون توضيحها.

وجدد بوتين تأكيده على إمكانية حل الصراع إذا وافقت كييف على التسويات القائمة على تفاهمات ألاسكا، متهما الحكومة الأوكرانية بأنها "غير مهتمة بحل الصراع".

واعتبر أنه لا يوجد تضارب بين سيطرة روسيا على منطقة دونباس وإبرام اتفاق مع كييف، وأن موسكو لا تعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "لكنها تعارض تحول الاتحاد إلى كتلة عسكرية".

التفاوض مع أوروبا

وفي رد على سؤال بشأن العلاقات مع أوروبا، قال بوتين إن بلاده لم توقف تزويد الأوروبيين بالطاقة، وإن الأوروبيين هم الذين أوقفوا الشراء منها لأنهم كانوا يعتقدون أن كل شيء سوف يدمر في روسيا، وفق تعبيره.

وأضاف "نحن لا نرفض التفاوض مع أوروبا لكننا لا نعرف من الذي سيمثلها في أي مفاوضات.. يقولون إن روسيا تريد فرض مفاوض بعينه على أوروبا".

وأكد بوتين أن روسيا "لا تفرض شيئا، وتريد تمثيلا لكل الدول وعندها يمكنها الحديث على مستوى الخارجية والأمن"، قائلا إن التواصل "مستمر على هذا المستوى، ونحن نرحب بكل من يتعاون معنا".