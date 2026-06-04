بعد صراع مع المرض.. رحيل إمام الأقصى الشيخ وليد صيام

القدس- تُوفي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، الشيخ وليد صيام (71 عاما)، أحد أئمة المسجد الأقصى المبارك، بعد صراع طويل مع المرض. وذكر مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن الشيخ صيام تُوفي بعد مسيرة حافلة في التعليم والدعوة.

ويُعَد الشيخ من الوجوه العلمية والدعوية المعروفة في القدس، وعُرف إماما للمسجد الأقصى، وكرّس عقودا من حياته لتعليم التربية الإسلامية والقرآن الكريم وأحكام التجويد، وتتلمذت على يديه أجيال من أبناء المدينة.

عالم وواعظ وإمام

وتلقى الشيخ صيام علومه الشرعية في المدينة المقدسة، وعُرف بحضوره في حلقات العلم ودروس القرآن الكريم والسُّنة النبوية في رحاب المسجد الأقصى، وعمل كذلك مأذونا شرعيا وواعظا، وتعرّض عام 2019 للاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي والحبس المنزلي لأيام.

وترك رحيله أثرا لدى محبيه من المقدسيين وغيرهم، إذ ضجت مواقع التواصل بنعي كثيرين ممن عدَّدوا مناقبه الحميدة، مستذكرين دوره بصفته أحد "أعلام" المسجد الأقصى و"أصواته" المميزة، مؤكدين حرصه وإصراره -رغم استفحال المرض به أخيرا- على الحضور في المسجد عبر كرسي كهربائي متحرك.

نعي أستاذه

كما نعى الشيخ حسام الدين عفانة، أحد علماء فلسطين وابن القدس، الشيخ وليد صيام قائلا "انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ وليد صيام إمام المسجد الأقصى المبارك وشيخ دار القرآن الكريم فيه، وإمام المسجد الأدهمي".

وأضاف الشيخ عفانة على صفحته في فيسبوك أن الشيخ صيام "من خيرة طلابي الذين درستهم خلقا وأدبا وعلما ووفاء".