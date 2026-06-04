بدبلوماسية الجوار النشطة.. كيف يعيد رئيس بنين الجديد رسم خريطة تحالفاته؟

بدأ رئيس بنين الجديد روموالد واداغني أولى تحركاته الخارجية بزيارتين إلى النيجر وبوركينا فاسو، بعد أيام من توليه منصبه في 24 مايو/أيار الماضي، في خطوة قالت الرئاسة البنينية إنها جزء من "دبلوماسية الجوار النشطة" تجاه الدول المجاورة لبلاده التي ينوي الرئيس الجديد اتباعها. وكانت محطته الخارجية الأولى في نيجيريا يوم الاثنين، قبل أن يتوجه إلى نيامي ثم واغادوغو في اليوم التالي.

النيجر: لجنة لرفع العوائق

وبحسب بيان مشترك صدر في نيامي، جاءت زيارة واداغني إلى النيجر بدعوة من رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني، وعقد الرئيسان لقاء ثنائيا تلته جلسة عمل موسّعة بحضور وفدي البلدين. وذكر البيان أن الرئيسين تناولا التهديد الإرهابي في الساحل وغرب أفريقيا، وأكدا التزامهما "توحيد قواهما لمكافحة آفة الإرهاب وقطع الطرق التي تضرب المنطقة منذ سنوات".

وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على زيادة التبادل في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وعبرا عن التزامهما العمل على "رفع كل العوائق أمام تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما إعادة فتح الحدود بين بنين والنيجر". وأشار إلى تشكيل لجنة خبراء لحصر تلك العوائق ورفعها، أمامها مهلة 15 يوما لتقديم تقريرها إلى الرئيسين.

وكانت النيجر أغلقت حدودها مع بنين بعد اتهامها لها بإيواء "قواعد فرنسية" تستهدف زعزعة استقرارها، في إطار قطيعة سلطات نيامي مع باريس منذ انقلاب عام 2023. وختم البيان المشترك بدعوة واداغني نظيره النيجري إلى زيارة بنين، وقبول تياني الدعوة على أن يحدد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

بوركينا فاسو: ميناء كوتونو والأمن

وفي واغادوغو، عقد واداغني جلسة عمل في قصر "كوسيام" مع رئيس بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري. ووصف بيان مشترك، أوردته رئاسة بوركينا فاسو، الزيارة بأنها "خطوة حاسمة في إنعاش العلاقات الثنائية"، مؤكدا "إرادة مشتركة لتعزيز شراكة قائمة على الثقة والتضامن".

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وذكر البيان أن الجانبين شددا على ضرورة توطيد التعاون في مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتطرف العنيف. وعلى الصعيد الاقتصادي، رحب الرئيسان بآفاق التعاون في التجارة والصناعة والتكوين المهني والبنى التحتية واللوجستيك، مع إبراز "الدور الإستراتيجي لميناء كوتونو في تموين بوركينا فاسو"، واتفقا على تسريع عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون.

وتشكل النيجر وبوركينا فاسو، إلى جانب مالي، "تحالف دول الساحل"، بعد أن انسحبت الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مطلع عام 2024، ووقعت في يوليو/تموز من العام نفسه اتفاقا كونفدراليا أنشأت بموجبه هذا التحالف.

وكان واداغني قد تعهد خلال مراسم تنصيبه بمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، والعمل على تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسينات ملموسة.