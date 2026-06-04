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بالفيديو والصور.. عملية إنقاذ مثيرة لمحاصرين بكهف في لاوس

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مدة الفيديو 01 دقيقة 08 ثانية 01:08
أنس زكي
Published On 4/6/2026
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آخر تحديث: 18:45 (توقيت مكة)

نادرا ما يرد اسم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في صفحات الأخبار العربية، لكنها خطفت جانبا من الأضواء هذا الأسبوع بفعل حدث مثير تمثل في عملية إنقاذ صعبة لقرويين حوصروا داخل كهف مغمور بالمياه.

الحدث وقع في إقليم سايسومبون وبالتحديد على بعد 120 كيلومترا شمال العاصمة فينتيان، والتي تقع بدورها قرب الحدود مع تايلند.

المنطقة التي يوجد بها الكهف أو بالأحرى مجمع الكهوف المتجاورة، منطقة وعرة شأنها في ذلك شأن معظم مساحة جمهورية لاوس البالغة نحو 237 كيلومترا مربعا.

البداية كانت في 20 مايو/أيار الماضي، حيث تردد أن ثمانية من القرويين دخلوا إلى الكهف بحثا عن معادن ثمينة، ثم هبت عاصفة مطيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

أحد القرويين كان سعيد الحظ ونجح في الفرار من المنطقة مبكرا، فيما حوصر السبعة الآخرون داخل الكهف العملاق وتقطعت السبل بهم بعد أن ارتفع منسوب المياه وتسبب مع الحطام المتساقط في إغلاق مدخل الكهف.

الناجي المحظوظ سارع بإبلاغ السلطات في لاوس، وعلى الفور بدأت فرق الإنقاذ المحلية مهمة صعبة، وسرعان ما تلقت دعما من فرق متخصصة جاءت من تايلند المجاورة بعد يومين، تلتها تعزيزات من اليابان وأستراليا وإندونيسيا وماليزيا إضافة إلى فرنسا وفنلندا.

 

This screengrab made from handout video footage taken on May 29, 2026, and provided by Benz Norrased Palasing of Seascout Diving, shows a rescue team (C, R) about to free one (L) of seven men trapped in a semi-submerged cave in central Xaysomboun province, northeast of the capital Vientiane. A rescue team freed on May 29, one of seven men trapped inside a semi-submerged cave in Laos for more than a week, the group working at the site said. (Photo by HANDOUT / Benz Norrased Palasing / Seascout Diving / AFP) / ----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Benz Norrased Palasing / Seascout Diving " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
فيضان المياه داخل الكهف عرقل عمليات الإنقاذ (الفرنسية)

فرق الإنقاذ

وضم فريق الإنقاذ الدولي أعضاء سبق أن شارك بعضهم في عملية إنقاذ استمرت ‌‌17 ‌‌يوما في كهف ثام لوانج المغمور بالمياه شمال تايلند وذلك في عام 2018.

عشرة أيام كاملة مرت في عمل متواصل يحدوه الأمل، وذلك عبر الممرات الضيقة والملتوية والأجزاء المغمورة بالمياه في الكهف الضخم.

وفي مساء الجمعة الماضية، جاء أول الغيث حيث نجحت فرق الإنقاذ في انتشال أحد القرويين، قبل أن تأتي الأخبار السعيدة في اليوم التالي بإنقاذ أربعة آخرين.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جوش ريتشاردز، وهو غواص كهوف أسترالي شارك في عملية الإنقاذ، أن الرجال تمكنوا من تحرير أنفسهم بأنفسهم بعد أن نجحت المضخات في خفض مستوى المياه داخل الكهف.

كان مشهد الخروج مؤثرا، فبينما يستعد رجال الإنقاذ للدخول مجددا إذا بهم يُفاجَؤون بأن المفقودين هم من خرجوا إليهم.

ورغم ما اعترى الجسد وما عليه من ملابس، إلا أن الفرحة كانت بادية على الوجوه, سواء عبر ابتسامات رسمتها الشفاه أو دموع ذرفتها العيون.

وحسب رجال الإنقاذ فقد تم تحديد موقع هؤلاء الخمسة قبل ذلك بيومين حيث كانوا على بعد مئات الأمتار من مدخل الكهف، لكن لم يتيسر إنقاذهم بالفعل إلا لاحقا بعد خفض مستوى المياه.

بارقة أمل

وتواصلت الجهود من أجل إكمال الفرحة بالعثور على بقية المفقودين، وقال رجال الإنقاذ يوم الإثنين الماضي إنهم اكتشفوا مدخلا لم يكن معروفا سابقا يمكن أن يوفر مدخلا إلى المنطقة التي يعتقد أن الرجلين محاصران فيها.

المدخل الجديد تم العثور عليه بعد السير في غابة كثيفة الأشجار بالإقليم الجبلي، ما أنعش آمال فرق الإنقاذ في إكمال المهمة بنجاح رغم الظروف الصعبة التي فاقمها استمرار هطول الأمطار بغزارة.

"الظروف داخل الكهف مروعة فعلا"، هكذا يقول أحد المتطوعين من العاملين في جهود الإنقاذ، مشيرا إلى وجود آبار بالداخل يصل عمقها إلى أكثر من 70 مترا، واصفا مشهد خروج من تم إنقاذهم بأنه يشبه الولادة من جديد.

تمضي الأيام ولا أحد يعرف مصير الشخصين المتبقيين، هل وجدوا ملاذا أم لا؟ وهل لديهم طعام أم لا؟ وما إذا كانت الأقدار تخبئ لهم مصيرا سعيدا كما فعلت لأقرانهم.

بعض المتطوعين غادروا المكان بالفعل وبدا أنهم فقدوا الأمل، لكن ميكو باسي وهو غواص كهوف فنلندي كان من بين المتشبثين بالأمل قائلا: "ما زلنا نعتقد أنه يمكننا العثور على هؤلاء الرجال أحياء".

أرض المليون فيل

في عالم تسيطر عليه الصراعات والحروب وآثارها على معظم البقاع، خطفت لاوس بعض الأنظار بهذه المأساة.

وهي جمهورية تقع في جنوب شرق آسيا وتعد الدولة الحبيسة الوحيدة بهذه المنطقة حيث لا تطل على أي بحار.

تحدها الصين وميانمار شمالا، وكمبوديا جنوبا، في حين تجاورها فيتنام من الشرق وتايلند من الغرب.

طبيعتها جبلية وعرة كما ذكرنا وشريان حياتها هو نهر الميكونغ العظيم، أما مناخها فهو موسمي ماطر من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني وجاف في بقية شهور السنة.

ويبقى أن البلد الذي يسكنه نحو 8 ملايين نسمة كان يحمل قديما اسم "لان تسانغ" أي أرض المليون فيل، لكنها لم تعد كذلك حيث تناقص عدد الأفيال كثيرا وأصبح يقدر بعدة آلاف فقط.

This handout image released by Metta Tham Rescue Kalasin on May 26, 2026 shows rescue workers inside a cave in Xaisomboun province. Five of seven people trapped in a flooded cave for a week in Laos were found alive on May 27, Laotian and Thai rescuers said. (Photo by Handout / Metta Tham Rescue Kalasin / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Metta Tham Rescue Kalasin" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
رجال الإنقاذ اضطروا إلى النزول لأعماق كبيرة (الفرنسية)

 

 

This screengrab made from handout video footage taken on May 27, 2026, and provided by Benz Norrased Palasing of Seascout Diving, shows the shoes of a rescue worker as he pulls himself through a narrow section of a flooded cave in Laos' central Xaysomboun province, northeast of the capital Vientiane. Rescuers rushed on May 28 to pump water from a flooded cave in Laos, where seven Laotians have been trapped for more than a week, with the fate of two of them unknown. (Photo by Handout / Benz Norrased Palasing / Seascout Diving / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Benz Norrased Palasing / Seascout Diving " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
أقدام أحد عمال الإنقاذ تظهر في الأعلى بينما يحاول سحب نفسه داخل نفق ضيق بالكهف (الفرنسية)

 

This screengrab made from handout video footage taken on May 29, 2026, and provided by Metta Tham Rescue Kalasin, shows a rescue team freeing one of seven men (L) trapped inside a semi-submerged cave in central Xaysomboun province, northeast of the capital Vientiane. A rescue team freed on May 29 one of seven men trapped inside a semi-submerged cave in Laos for more than a week, the group working at the site said. (Photo by Handout / Metta Tham Rescue Kalasin / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ HO/ Metta Tham Rescue Kalasin - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
مشهد خروج أول الناجين من الكهف (الفرنسية)

 

This screen grab made from handout video footage taken on May 30, 2026, and provided by Adisak Wongsoraya, shows two men (centre L and centre R, with headlamp) being hugged after they were rescued from a semi-submerged cave in Laos' central Xaysomboun province, northeast of the capital Vientiane. Four more men trapped in a semi-submerged Laos cave for 10 days were freed on May 30, rescuers said, after one was successfully brought to the surface a day earlier, but two remained missing. (Photo by Handout / Adisak Wongsoraya / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ Adisak Wongsoraya" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
ولا تسل عن حجم الفرحة سواء لدى من تم إنقاذهم أو لدى فرق الإنقاذ (الفرنسية)

 

المصدر: الجزيرة + وكالات

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