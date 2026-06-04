بالفيديو والصور.. عملية إنقاذ مثيرة لمحاصرين بكهف في لاوس

نادرا ما يرد اسم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في صفحات الأخبار العربية، لكنها خطفت جانبا من الأضواء هذا الأسبوع بفعل حدث مثير تمثل في عملية إنقاذ صعبة لقرويين حوصروا داخل كهف مغمور بالمياه.

الحدث وقع في إقليم سايسومبون وبالتحديد على بعد 120 كيلومترا شمال العاصمة فينتيان، والتي تقع بدورها قرب الحدود مع تايلند.

المنطقة التي يوجد بها الكهف أو بالأحرى مجمع الكهوف المتجاورة، منطقة وعرة شأنها في ذلك شأن معظم مساحة جمهورية لاوس البالغة نحو 237 كيلومترا مربعا.

البداية كانت في 20 مايو/أيار الماضي، حيث تردد أن ثمانية من القرويين دخلوا إلى الكهف بحثا عن معادن ثمينة، ثم هبت عاصفة مطيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

أحد القرويين كان سعيد الحظ ونجح في الفرار من المنطقة مبكرا، فيما حوصر السبعة الآخرون داخل الكهف العملاق وتقطعت السبل بهم بعد أن ارتفع منسوب المياه وتسبب مع الحطام المتساقط في إغلاق مدخل الكهف.

الناجي المحظوظ سارع بإبلاغ السلطات في لاوس، وعلى الفور بدأت فرق الإنقاذ المحلية مهمة صعبة، وسرعان ما تلقت دعما من فرق متخصصة جاءت من تايلند المجاورة بعد يومين، تلتها تعزيزات من اليابان وأستراليا وإندونيسيا وماليزيا إضافة إلى فرنسا وفنلندا.

فرق الإنقاذ

وضم فريق الإنقاذ الدولي أعضاء سبق أن شارك بعضهم في عملية إنقاذ استمرت ‌‌17 ‌‌يوما في كهف ثام لوانج المغمور بالمياه شمال تايلند وذلك في عام 2018.

عشرة أيام كاملة مرت في عمل متواصل يحدوه الأمل، وذلك عبر الممرات الضيقة والملتوية والأجزاء المغمورة بالمياه في الكهف الضخم.

وفي مساء الجمعة الماضية، جاء أول الغيث حيث نجحت فرق الإنقاذ في انتشال أحد القرويين، قبل أن تأتي الأخبار السعيدة في اليوم التالي بإنقاذ أربعة آخرين.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جوش ريتشاردز، وهو غواص كهوف أسترالي شارك في عملية الإنقاذ، أن الرجال تمكنوا من تحرير أنفسهم بأنفسهم بعد أن نجحت المضخات في خفض مستوى المياه داخل الكهف.

كان مشهد الخروج مؤثرا، فبينما يستعد رجال الإنقاذ للدخول مجددا إذا بهم يُفاجَؤون بأن المفقودين هم من خرجوا إليهم.

ورغم ما اعترى الجسد وما عليه من ملابس، إلا أن الفرحة كانت بادية على الوجوه, سواء عبر ابتسامات رسمتها الشفاه أو دموع ذرفتها العيون.

وحسب رجال الإنقاذ فقد تم تحديد موقع هؤلاء الخمسة قبل ذلك بيومين حيث كانوا على بعد مئات الأمتار من مدخل الكهف، لكن لم يتيسر إنقاذهم بالفعل إلا لاحقا بعد خفض مستوى المياه.

بارقة أمل

وتواصلت الجهود من أجل إكمال الفرحة بالعثور على بقية المفقودين، وقال رجال الإنقاذ يوم الإثنين الماضي إنهم اكتشفوا مدخلا لم يكن معروفا سابقا يمكن أن يوفر مدخلا إلى المنطقة التي يعتقد أن الرجلين محاصران فيها.

المدخل الجديد تم العثور عليه بعد السير في غابة كثيفة الأشجار بالإقليم الجبلي، ما أنعش آمال فرق الإنقاذ في إكمال المهمة بنجاح رغم الظروف الصعبة التي فاقمها استمرار هطول الأمطار بغزارة.

"الظروف داخل الكهف مروعة فعلا"، هكذا يقول أحد المتطوعين من العاملين في جهود الإنقاذ، مشيرا إلى وجود آبار بالداخل يصل عمقها إلى أكثر من 70 مترا، واصفا مشهد خروج من تم إنقاذهم بأنه يشبه الولادة من جديد.

تمضي الأيام ولا أحد يعرف مصير الشخصين المتبقيين، هل وجدوا ملاذا أم لا؟ وهل لديهم طعام أم لا؟ وما إذا كانت الأقدار تخبئ لهم مصيرا سعيدا كما فعلت لأقرانهم.

بعض المتطوعين غادروا المكان بالفعل وبدا أنهم فقدوا الأمل، لكن ميكو باسي وهو غواص كهوف فنلندي كان من بين المتشبثين بالأمل قائلا: "ما زلنا نعتقد أنه يمكننا العثور على هؤلاء الرجال أحياء".

أرض المليون فيل

في عالم تسيطر عليه الصراعات والحروب وآثارها على معظم البقاع، خطفت لاوس بعض الأنظار بهذه المأساة.

وهي جمهورية تقع في جنوب شرق آسيا وتعد الدولة الحبيسة الوحيدة بهذه المنطقة حيث لا تطل على أي بحار.

تحدها الصين وميانمار شمالا، وكمبوديا جنوبا، في حين تجاورها فيتنام من الشرق وتايلند من الغرب.

طبيعتها جبلية وعرة كما ذكرنا وشريان حياتها هو نهر الميكونغ العظيم، أما مناخها فهو موسمي ماطر من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني وجاف في بقية شهور السنة.

ويبقى أن البلد الذي يسكنه نحو 8 ملايين نسمة كان يحمل قديما اسم "لان تسانغ" أي أرض المليون فيل، لكنها لم تعد كذلك حيث تناقص عدد الأفيال كثيرا وأصبح يقدر بعدة آلاف فقط.