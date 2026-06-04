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باكستان تتهم الهند باستخدام "المياه سلاحا" وتلوح بالرد

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A Pakistan Air Force fighter jet drops flares during a rehearsal in Islamabad on May 8, 2026 marking one year since the IndiaPakistan clashes that followed an attack in Indian-administered Kashmir. On May 7 Pakistan said it would defend itself strongly against any attack in a statement marking the anniversary of a conflict Islamabad calls "Marka-e-Haq", or "Battle of Truth". Relations between nuclear-armed neighbours plummeted last year after an April 22 attack in Pahalgam in Indian-administered Kashmir killed 26 men, mostly Hindu tourists, leading to their worst conflict in decades. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)
مقاتلة باكستانية خلال تدريبات عسكرية في ذكرى اندلاع الحرب الأخيرة مع الهند (الفرنسية)
Published On 4/6/2026

اتهمت باكستان، اليوم الخميس، جارتها الهند باستخدام "المياه سلاحا"، في تصريحات تزيد من حدة التوترات بين البلدين النوويين اللذين خاضا صراعا داميا العام الماضي.

وقالت باكستان إن مشروعين تريد الهند إقامتهما على مجار مائية عابرة للحدود، من شأنهما جعل نيودلهي "تستخدم المياه سلاحا" وتنتهك معاهدة مهمة بين البلدين، مهددة بالرد.

وتصر الهند التي أعلنت المبادرتين بشكل منفصل هذا العام، على أنها تملك الحق في المضي قدما في المشاريع المتعلقة بالمياه التي تسيطر عليها، رغم أن الأنهار التي تتدفق عبر كلا البلدين ستتأثر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، للصحفيين إن نيودلهي لم تستشر إسلام آباد بشأن مشروعي نهر تشيناب اللذين قال إنهما سيقوضان معاهدة مياه السند.

وأضاف: "هذان المشروعان يؤكدان أن الهند يبدو أنها تستخدم المياه سلاحا. هذا يحمل تبعات خطرة ليس فقط على اقتصاد باكستان، بل أيضا على الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين".

وأعلنت الهند العام الماضي أنها ستعلق معاهدة مياه نهر السند الثنائية التي تحكم استخدام الممرات المائية التي يعتمد عليها مئات الملايين، وذلك في الفترة التي سبقت نزاعا مسلحا بين البلدين المتجاورين المسلحَين نوويا.

لكن أندرابي قال إن المعاهدة لا تزال ملزمة للحكومتين.

وأضاف أن "أي إجراء غير قانوني يهدد أمن باكستان المائي والغذائي والاقتصادي، فضلا عن بقاء ورفاه سكانها البالغ عددهم 250 مليونا، هو أمر غير مقبول".

وتابع قائلا "ستحتفظ باكستان بكل الخيارات اللازمة لحماية الحقوق بموجب المعاهدة وحماية مصالحها الوطنية الحيوية"، ولكنه لم يخض في تفاصيل ذلك.

This photograph taken on May 29, 2026 shows an aerial view of the Keran sector along the Neelum River with villages on both sides of the Line of Control, with Pakistan-administered Kashmir on one bank and Indian-administered Kashmir on the other, separated by the narrow mountain river that divides the valley, as seen from Keran village in Pakistan-administered Kashmir. Kashmir resident Raja Basharat can see his brother's grave on the opposite bank of a river that divides the disputed region, but visiting it -- a holiday tradition for Muslims on Eid al-Adha -- is impossible. (Photo by Sajjad QAYYUM / AFP) / To go with "Pakistan-India-Kashmir-Conflict-Religion" Reportage by Sajjad Qayyum (الفرنسية)
صورة لنهر نيلوم الذي يفصل شطري كشمير بين الهند وباكستان (الفرنسية)

وكانت باكستان قد أعلنت سابقا أنها ستعتبر أي محاولة لتغيير تدفق الممرات المائية العابرة للحدود "عملا حربيا"، مشيرة إلى أنه لا توجد آلية لأي من البلدين للانسحاب من جانب واحد من الاتفاق الذي أبرم عام 1960.

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وفي مايو/أيار الماضي أصدرت المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية التابعة للحكومة الهندية إشعارا بمناقصة لمشروع نفق مقترح من شأنه نقل المياه من نهر تشيناب إلى حوض نهر بياس.

وذكرت وزارة الطاقة الهندية في يناير/كانون الثاني أنها تقوم بـ"إزالة الرواسب" في محطة سالال للطاقة على نهر تشيناب "بعد إنهاء معاهدة مياه نهر السند".

ووفرت معاهدة المياه قناة نادرة للانخراط الدبلوماسي بين الجانبين إلى أن علقت الهند مشاركتها فيها عقب هجوم دامٍ على سياح في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير في أبريل/نيسان 2025.

وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد في دعم الهجوم، وهو ما نفته باكستان. وانخرط البلدان في نزاع في الشهر التالي أسفر عن مقتل قرابة 70 شخصا من الجانبين.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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