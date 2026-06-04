الكويت تنشر فيديو هجوم المسيرة الإيرانية على مبنى الركاب بمطارها الدولي

نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لاستهداف مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي، في هجوم وصفته الهيئة العامة للطيران المدني بـ"الاعتداء الإيراني الغاشم" باستخدام طائرات مسيّرة معادية، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى وأضرار مادية جسيمة.

ويُظهر الفيديو طائرة مسيّرة وهي تصطدم بسقف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، في مشاهد اعتبرها ناشطون حاسمة في حسم الجدل الذي أثير على منصات التواصل الاجتماعي حول هوية الجهة المنفذة للهجوم وطبيعة السلاح المستخدم في استهداف مبنى الركاب.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 63 آخرين، إضافة إلى تسجيل أضرار واسعة في منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية، جراء هجوم استهدف مطار الكويت الدولي.

في المقابل، كانت إيران نفت أي صلة لها بالهجوم، وقال الحرس الثوري الإيراني إن "تحقيقاتنا أظهرت أن قواتنا لم تطلق أي صاروخ على صالة الركاب في مطار الكويت".

لكن القيادة المركزية الأمريكية سارعت إلى تفنيد الرواية الإيرانية، قائلة في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس إن "إيران زعمت أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، وأن الأضرار نجمت بدلا من ذلك عن صاروخ اعتراض أمريكي، هذا الادعاء كاذب تماما".

وأضافت: "الحقيقة هي أن إيران استهدفت المطار المدني بطائرات مسيّرة، في هجوم متعمد ومخطط له وغير مبرر".

من جانبه، أعلن الجيش الكويتي يوم أمس الأربعاء أنه رصد وتعامل مع 13 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيّرة، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوّت خمس مرات بسبب "الهجمات الإيرانية".

كما أفاد الجيش الكويتي بأن تلك الهجمات أدت إلى مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة عدد من المواطنين الكويتيين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأثار نشر فيديو كونا تفاعلا واسعا على منصات التواصل، إذ رأى مدونون أن المشاهد التي بثّتها السلطات الكويتية "تظهر بوضوح أن طائرة مسيّرة هي التي ضربت صالة المسافرين في مطار الكويت بشكل مباشر"، وهو ما اعتبروه مناقضا لنفي طهران صلتها بالأمر. وأضاف بعض المعلقين أن "على إيران أن تعتذر عن استهدافها منشأة مدنية وأن تتوقف عن هذه السياسة".

كما أشار ناشطون إلى أن الطائرة التي ظهرت في الفيديو مطابقة بحسب وصفهم للمسيّرة الهجومية الإيرانية المعروفة باسم "شاهين".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت فجر الأربعاء، أنها نجحت في التصدي لموجة هجمات إيرانية متعددة استهدفت دولا في المنطقة، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية أخفقت في إصابة أهدافها.

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وذكرت القيادة الأمريكية أنها نفذت ضربات دقيقة استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، وذلك ردا على الهجمات التي نُسبت إلى طهران.