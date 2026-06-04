"ابتزاز ولية أمر واستدراج فتيات".. قضايا تهز الرأي العام المصري

ضجت منصات التواصل في مصر خلال الساعات الأخيرة بحادثتين أثارتا موجة واسعة من التساؤلات والجدل بين رواد الفضاء الرقمي، لارتباطهما بقضايا الابتزاز وانتهاك القيم الأخلاقية داخل مؤسسات يُفترض أن تقوم على الثقة والانضباط.

ابتزاز ولية أمر في القليوبية

الحادثة الأولى تمثلت في انتشار مقطع فيديو يظهر مديرا في إدارة التعليم الإعدادي في محافظة القليوبية، وهو يبتز ولية أمر طالبة ويتلفظ معها بعبارات خادشة للحياء، مقابل مساعدتها في نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

وسجلت ولية الأمر الحديث وكشفت الواقعة، ما فتح الباب أمام مطالبات واسعة على منصات التواصل بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه، حفاظا على هيبة المؤسسات التعليمية وحقوق أولياء الأمور.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، سارع محافظ القليوبية إلى إلغاء ندب مدير إدارة التعليم الإعدادي في مديرية التربية والتعليم في المحافظة، وإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق الفوري.

واعتبر مغردون أن ما ورد في الفيديو يمثل سلوكا غير مهني وغير أخلاقي لا يليق بمسؤول تربوي يُفترض أن يكون قدوة في الاحترام والانضباط، مؤكدين أن العلاقة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والحدود المهنية الواضحة.

وأن أي عبارات تحمل إيحاءات شخصية أو دعوات خارج إطار العمل التربوي تُعدّ تجاوزا مرفوضا يسيء إلى مكانة المؤسسة التعليمية ويضعف الثقة بين الأسرة والمدرسة.

وشدد آخرون على ضرورة التعامل مع هذه الوقائع بجدية وشفافية وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع التأكيد على أن نتائج التحقيقات الرسمية تبقى الفيصل في تحديد المسؤوليات والإجراءات.

استدراج فتيات وتصويرهن في الشرقية

أما القضية الثانية، فتعلقت باستدراج شخص في محافظة الشرقية فتيات لممارسة أعمال منافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية وتصويرهن، بهدف ابتزازهن لاحقا.

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ومع انتشار المقاطع المرتبطة بالقضية، سادت حالة من الغضب على منصات التواصل، وعلق بعض المستخدمين بالقول إن مثل هذه الجرائم "تحدث في كل مكان في العالم"، لكن الغرابة على حد وصفهم تكمن في أن يرتكب شخص يمتلك قدرا من التخطيط هذه الأفعال، دون أن يضع في اعتباره أنه سيسقط في النهاية، معتبرين أن "مشكلة الشر حين يجتمع مع الغباء"، على حد تعبيرهم.

بيانات الداخلية المصرية

وفي خضم الجدل الدائر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيانين عن توقيف المتهمين في القضيتين.

وفيما يخص قضية مدير إدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية، قالت وزارة الداخلية في بيان آخر:

"في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء مقابل نقل كريمتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها، بالفحص أمكن تحديد ولية الأمر المشار إليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)".

وأضاف البيان أن ولية الأمر أوضحت أنها رغبت في نقل ابنتها إلى إحدى المدارس في نطاق محل سكنها بالإسكندرية بعد انفصالها عن زوجها، ولدى رفض إدارة المدرسة ذلك، توجهت إلى الجهة المختصة بتاريخ 11 مايو/أيار المنقضي، حيث التقت بالشخص الظاهر في مقطع الفيديو، الذي ابتزها على النحو المشار إليه نظير مساعدتها والموافقة على نقل ابنتها.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم ضبط المتهم (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها)، وأنه سبق صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة بإيقافه عن العمل في الواقعة ذاتها.

وختم البيان بالتأكيد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق في القضية.

وحول القضية المتعلقة باستدراج الفتيات، قالت الوزارة في بيانها:

إنه "في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص باستدراج الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية وتصويرهن بقصد ابتزازهن بالشرقية، بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن".

وأضاف البيان أنه "بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (طالب – 19 عاما – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبحوزته هاتفه المحمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة".

وبمواجهته، أقر الطالب وفق البيان بأنه استدرج بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتقى بهن في الشقة محل سكنه، وقام بتصويرهن "بإرادتهن، دون ابتزازهن".

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.