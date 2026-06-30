32 مليون مشاهدة.. ما قصة فيديو "فزع هالاند من المرآة" بعد أكله بشراهة؟

تحول فيديو منسوب لنجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج لكرة القدم، إرلينغ هالاند، إلى واحد من أكثر الفيديوهات تداولا على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، حاصدا ملايين المشاهدات.

ويظهر هالاند في الفيديو المنسوب له وهو يأكل بشراهة داخل أحد المطاعم، قبل أن يلتفت إلى المرآة ويُصاب بالذعر من انعكاس صورته، مما أسهم في زيادة التفاعل مع المقطع وانتشاره على نطاق واسع.

وحصد الفيديو أكثر من 32 مليون مشاهدة عبر حساب واحد فقط على منصة "إكس" الذي نشره تحت عنوان: "سأموت ضحكا على هالاند"، قبل أن تعيد عشرات الحسابات تداوله بلغات مختلفة، مقدمة إياه على أنه مشهد حقيقي للنجم النرويجي.

وساعدت واقعية المقطع، وخلوه من التشوهات البصرية التي غالبا ما تكشف المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي، على إقناع كثير من المتابعين بأنه حقيقي، ليتحول خلال وقت قصير إلى مادة ساخرة واسعة الانتشار، أعادت عشرات الحسابات تداولها دون الإشارة إلى حقيقته.

ولم يقتصر انتشار الفيديو على الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية، بل انتقل إلى حسابات بلغات مختلفة، بينها اليابانية والبرتغالية والعربية، مع الحفاظ على الادعاء نفسه بأنه يوثق موقفا حقيقيا تعرض له هالاند.

ماذا يقول التحقق؟

وتحققت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من صحة الفيديو المتداول، وتوصلت إلى أنه معدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الفيديو الحقيقي لا يعود لهالاند مطلقا.

وبتتبع الوحدة لمصدر الفيديو، تبين أن النسخة الأصلية نُشرت على تطبيق "تيك توك" عبر حساب الشاب الصيني جين لونغ، الذي ظهر وهو يتناول الطعام داخل أحد المطاعم، قبل أن يلتفت نحو مرآة ويبالغ في إظهار الخوف من انعكاس صورته، في إطار مشهد كوميدي حصد أكثر من 20 مليون مشاهدة.

وأظهرت المقارنة بين النسختين أن المشهد الأصلي لم يطرأ عليه أي تغيير في الحركة أو الخلفية أو زوايا التصوير، بينما اقتصر التعديل على استبدال وجه صاحب الفيديو بوجه هالاند باستخدام أدوات متقدمة لتوليد وتعديل الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ما منح المقطع مظهرا شديد الواقعية يصعب اكتشافه بالعين المجردة.

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وجاء انتشار الفيديو في أعقاب الأداء الاستثنائي الذي قدمه هالاند مع منتخب النرويج في كأس العالم 2026، بعدما سجل أربعة أهداف وقاد منتخب بلاده إلى الدور الـ32 من البطولة، ليصبح واحدا من أكثر اللاعبين تداولا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي.