وزير الداخلية التركي في دمشق لبحث التعاون الأمني وتوقيع مذكرة تفاهم

وصل وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي- اليوم الثلاثاء – إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة يبحث خلالها مع مسؤولين سوريين ملفات التعاون الأمني، وإدارة الكوارث، وتدريب قوى الأمن، إضافة إلى ملف العودة الطوعية للسوريين المقيمين في تركيا.

"التعاون الأمني"

وقالت وكالة "الأناضول"، إن نائب وزير الداخلية السوري عبد القادر الطحان كان في استقبال تشيفتشي بمطار دمشق.

ومن المقرر أن يعقد تشيفتشي لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة لوزير الداخلية السوري أنس الخطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح.

وكان مصدر في الداخلية التركية قد أكد لـ"سوريا الآن" أمس، أن "التعاون الأمني سيشكل أبرز بنود جدول أعمال المباحثات، ومن المنتظر أن يؤكد الجانبان عزمهما على مكافحة التنظيمات الإرهابية".

تبادل معلومات وبنية تحتية

وتشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ بين البلدين، كما يتضمن جدول الأعمال بحث سبل تبادل المعلومات والخبرات في مجالات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وتعزيز أمن الحدود.

كما يبحث الجانبان إنشاء البنية التحتية اللازمة لتدريب ضباط الشرطة السورية داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز التعاون الأمني وتطوير قدرات المؤسسات الشرطية السورية.

وتأتي الزيارة في ظل زخم متزايد تشهده العلاقات السورية التركية، واتساع مجالات التنسيق بين البلدين على عدة مستويات أبرزها السياسية والأمنية والخدمية.